«Слуга народу» веде по мажоритарному округу на Київщині помічника нардепа-утікача Онищенка



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Кандидатів в депутати від «Слуги народу» визначали на з’їзді 9 червня Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Президентська партія оголосила дев’ятку своїх кандидатів на округи в Київській області

Партія «Слуга народу» оприлюднила своїх кандидатів в депутати, які йдуть по мажоритарним округам в Київській області.

Серед них двоє співробітників телеканалу «1+1», забудовники, торговець та директор охоронної компанії. А по 92-му округу (з центром в м.Узин) йде помічник народного депутата Олександра Онищенка, який працює за строковим трудовим договором за сумісництвом.

Валерій Колюх значиться помічником Онищенка за сумісництвом

Список кандидатів в одномандатних округах Київської області:

Округ № 90 – Нестерчук Юрій Вікторович

Закінчив Київський технікум радянської торгівлі за спеціальністю «Товарознавець». Навчається в Білоцерківському національному аграрному університеті за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Займається підприємницькою діяльністю у транспортній сфері.

Округ № 91 – Дунда Олег Андрійович

Закінчив Державний інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки керівних кадрів і спеціалістів металургійного комплексу за спеціальністю «Фінанси». Директор будівельної компанії.

Округ № 92 – Колюх Валерій Вікторович (на сайті Верховної Ради значиться, що він працює помічником народного депутата Олександра Онищенка)

Закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Політологія» та аспірантуру на кафедрі політичних наук. Також здобув освіту у Київському університеті права НАН України за спеціальністю «Правознавство». Доктор політичних наук, професор кафедри політичних наук Київського національного університету імені Т. Шевченка.

Округ № 93 – Скороход Анна Костянтинівна

Закінчила Київський національний університет культури і мистецтв за спеціальністю «Тележурналіст, диктор і ведучий телепрограм», а також Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю «Правознавство». Заступник директора з організаційно-правових питань на будівельному комбінаті.

Округ № 94 – Дубінський Олександр Анатолійович

Закінчив Київський політехнічний інститут, приладобудівний факультет за спеціальністю «Інженер-електрик», а також Національний університет харчових технологій за спеціальністю «Бухгалтерський облік, фінанси та аудит». Ведучий і продюсер програм телеканалу «1+1», блогер.

Округ № 95 – Горобець Олександр Сергійович

Закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю «Фінанси», Національну академію державного управління при Президентові України. Доктор філософії в галузі держуправління. Заступник директора у будівельній компанії.

Округ № 96 – Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна

Закінчила Київський міжнародний університет за фахом «Журналістика», а також Національну академію статистики, обліку та аудиту, спеціалізація «Бухгалтерський облік». Навчається в аспірантурі цієї академії. Спеціальний кореспондент, журналіст-розслідувач каналу «1+1».

Округ № 97 – Галушко Микола Леонідович

Закінчив Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю «Правознавство» та Інститут вищої кваліфікації при Київському торговельно-економічному університеті за спеціальністю «Економіка». Директор охоронної компанії.

Округ 98 – Бунін Сергій Валерійович

Закінчив Український транспортний університет за спеціальністю «Інженер-механік» і Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство». Директор торговельного підприємства.