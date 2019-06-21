Виборчий список партії Бойка-Медведчука: ЦВК зареєструвала 182 кандидатів
Кінцевий список дещо відрізняється від того, про який повідомляли 6 червня
Партія «Опозиційна платформа – За життя» веде 182 кандидатів в народні депутати в загальнодержавному окрузі. Центральна виборча комісія сьогодні опублікувала партійний список.
Подали документи в ЦВК 15 червня. Датою реєстрації вказано 20 червня.
Нагадаємо, 6 червня відбувся з’їзд «Опозиційної платформи – За життя», на якому затвердили виборчий список партії. Тоді в мережі з’явився список перших 35 кандидатів. В кінцевому варіанті відбулись певні зміни в прохідній частині списку. Михайло Папієв помінявся місцями з Юлією Льовочкіною (13 та 21 місця). Ілля Кива з’явився на 34-му місці, потіснивши звідти Михайла Наконечного на 42-е місце.
Згідно з останнім соцопитуванням, партія Бойко-Медведчука має підтримку в 10,3% і займає друге місце.
Список кандидатів в депутати від «Опозиційної платформи – За життя»:
- Бойко Юрій Анатолійович
- Рабінович Вадим Зіновійович
- Медведчук Віктор Володимирович
- Королевська Наталія Юріївна
- Льовочкін Сергій Володимирович
- Німченко Василь Іванович
- Шуфрич Нестор Іванович
- Ларін Сергій Миколайович
- Дунаєв Сергій Володимирович
- Козак Тарас Романович
- Столар Вадим Михайлович
- Іоффе Юлій Якович
- Папієв Михайло Миколайович
- Абрамович Ігор Олександрович
- Ісаєнко Дмитро Валерійович
- Скорик Микола Леонідович
- Суркіс Григорій Михайлович
- Кісільов Ігор Петрович
- Загородній Юрій Іванович
- Бурміч Анатолій Петрович
- Льовочкіна Юлія Володимирівна
- Колтунович Олександр Сергійович
- Мамка Григорій Миколайович
- Кальцев Володимир Федорович
- Павленко Юрій Олексійович
- Приходько Наталія Ігорівна
- Чорний Віктор Іванович
- Борт Віталій Петрович
- Макаренко Михайло Васильович
- Волошин Олег Анатолійович
- Плачкова Тетяна Михайлівна
- Пузанов Олександр Геннадійович
- Мамоян Суто Чолоєвич
- Кива Ілля Володимирович
- Кузьмін Ренат Равелійович
- Качний Олександр Сталіноленович
- Славицька Антоніна Керимівна
- Чубирко Іван Іванович
- Дубовий Ростіслав Миколайович
- Крючков Леонід Васильович
- Мірошниченко Юрій Романович
- Наконечний Михайло Васильович
- Суслов Віктор Іванович
- Торнер Дмітрій Григорович
- Башкаленко Олександр Костянтинович
- Шматок Вікторія Василівна
- Головко Віктор Іванович
- Спаський Андрій Сергійович
- Устинов Єгор Олександрович
- Швець Ірина Миколаївна
- Велієв Ельхан Назимович
- Невзоров Олексій Борисович
- Сазонов Олег Юрійович
- Кравчук Олександр Богданович
- Альошин Андрій Юрійович
- Стрельченко Олександр Юрійович
- Андрєєнков Віктор Володимирович
- Онопрієнко Олександр Васильович
- Щербей Мирослав Васильович
- Берташ Василь Михайлович
- Корнякова Тетяна Всеволодівна
- Грінченко Сергій Анатолійович
- Майстер Ірина Володимирівна
- Мелашенко Анатолій Васильович
- Присяжнюк Анатолій Йосипович
- Гошовський Володимир Сергійович
- Іваночко Інна Василівна
- Зенов Роман Миколайович
- Бутков Ігор Миколайович
- Чикида Олег Петрович
- Кацман Володимир Наумович
- Петренко Микола Миколайович
- Жук Андрій Михайлович
- Штепа Неля Ігорівна
- Бузинарський Михайло Юрійович
- Байрамов Євген Вахид
- Панок Геннадій Григорович
- Лаврук Тарас Петрович
- Ніколаєнко Олена Євгенівна
- Долганов Андрій Вадимович
- Колодій Олександр Геннадійович
- Бояринцев Олег Анатолійович
- Кашко Олег Миколайович
- Шепітько Костянтин Володимирович
- Шевченко Євгеній Олександрович
- Боголюбов Сергій Миколайович
- Радченко Наталія Миколаївна
- Люцканов Юрій Дмитрович
- Дімова Оксана Валентинівна
- Вишневська Валентина Юліївна
- Капшук Віктор Дмитрович
- Іщенко Тамара Дмитрівна
- Глікман Михайло Миколайович
- Амосов Ярослав Олександрович
- Непомняща Юлія Вікторівна
- Сілант’єва Євгенія Єдуардівна
- Рибалка Лада В’ячеславівна
- Рибак Наталія Іванівна
- Бойченко Іван Юзефович
- Ларіна Дарія Сергіївна
- Насінник Сергій Валерійович
- Северенчук Артур Васильович
- Милиневська-Грищенко Ірина Леонідівна
- Гула Раїса Миколаївна
- Єфіменко Дмитро Костянтинович
- Жаров Михайло Олександрович
- Бабанін Олег Володимирович
- Курчинська Ольга Миколаївна
- Ставицький Станіслав Олександрович
- Середюк Федір Миколайович
- Жосан Катерина Володимирівна
- Грицаєнко Вікторія Петрівна
- Сирота Наталія Миколаївна
- Голець Віталій Віталійович
- Клочко Андрій Олександрович
- Хівренко Дмитро Миколайович
- Булюк Віктор Віталійович
- Швигін Ігор Вікторович
- Житченко Ігор Володимирович
- Шевченко Тетяна Юріївна
- Солонина Наталія Євгеніївна
- запис відсутній
- запис відсутній
- Данилюк Карина Миколаївна
- Дорошенко Ельміра Равільївна
- Блідар Валерій Микитович
- Лавриненко Олена Миколаївна
- Просєкіна Юлія Вячеславівна
- Омельчак Андрій Валентинович
- Ялпачик Ірина Миколаївна
- Ветров Сергій Володимирович
- Тичков Едуард Олексійович
- Левківський Микола Григорович
- Градінар Віталій Петрович
- Вінник Юлія Сергіївна
- Бражнікова Катерина Володимирівна
- Сидорук-Трошина Ірина Валеріївна
- Дроботун Олена Сергіївна
- Коваль Олексій Анатолійович
- Кечина Любов Миколаївна
- Горбунова Ганна Валентинівна
- Савин Тарас Петрович
- Сташук Олена Олександрівна
- Матвійчук Валентина Адольфівна
- Гезь Дмитро Васильович
- Самойленко Юлія Борисівна
- Романенко Василь Володимирович
- Ніколенко Андрій Олександрович
- Лазько Олена Анатоліївна
- Сад Світлана Іванівна
- Степчук Артур Романович
- Стєпанян Олена Олександрівна
- Гречко Ольга Петрівна
- Сушанін Василь Анатолійович
- Мормуль Володимир Володимирович
- Колманов Юрій Миколайович
- Тущенко Ольга Валентинівна
- Ємельяненко Ольга Леонідівна
- Мишаківська Лідія Сергіївна
- Лебедєв Борис Вікторович
- Лукіянік Валентин Борисович
- Поповичук Олег Миколайович
- Панченко Діана Андріївна
- Варивод Геннадій Григорович
- Ратушна Олена Сергіївна
- Сінцова Тетяна Володимирівна
- Мар’юк Ярослав Васильович
- Сафроняк Сергій Васильович
- Чернушка Анатолій Едуардович
- Потапова Ірина Федорівна
- Онофрей Василь Костянтинович
- Манджавідзе Дар’я Леонідівна
- Гауке Ольга Іванівна
- Джур Микола Іванович
- Коваленко Михайло Олександрович
- Самойлов Петро Миколайович
- Лигута Андрій Костянтинович
- Степаненко Галина Григорівна
- Сінгуцька Яна Олександрівна
- Лоєвська Ірина Віталіївна
- Кривенко Сергій Володимирович
- Радуль Тетяна Володимирівна
- Александров Олександр Олексійович
- Верзілов Дмитро Олегович.
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