Виборчий список партії Бойка-Медведчука: ЦВК зареєструвала 182 кандидатів



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6 червня відбувся об’єднавчий з’їзд партії «Опозиційна платформа – За життя»

Кінцевий список дещо відрізняється від того, про який повідомляли 6 червня

Партія «Опозиційна платформа – За життя» веде 182 кандидатів в народні депутати в загальнодержавному окрузі. Центральна виборча комісія сьогодні опублікувала партійний список.

Подали документи в ЦВК 15 червня. Датою реєстрації вказано 20 червня.

Нагадаємо, 6 червня відбувся з’їзд «Опозиційної платформи – За життя», на якому затвердили виборчий список партії. Тоді в мережі з’явився список перших 35 кандидатів. В кінцевому варіанті відбулись певні зміни в прохідній частині списку. Михайло Папієв помінявся місцями з Юлією Льовочкіною (13 та 21 місця). Ілля Кива з’явився на 34-му місці, потіснивши звідти Михайла Наконечного на 42-е місце.

Згідно з останнім соцопитуванням, партія Бойко-Медведчука має підтримку в 10,3% і займає друге місце.

Список кандидатів в депутати від «Опозиційної платформи – За життя»:

Бойко Юрій Анатолійович Рабінович Вадим Зіновійович Медведчук Віктор Володимирович Королевська Наталія Юріївна Льовочкін Сергій Володимирович Німченко Василь Іванович Шуфрич Нестор Іванович Ларін Сергій Миколайович Дунаєв Сергій Володимирович Козак Тарас Романович Столар Вадим Михайлович Іоффе Юлій Якович Папієв Михайло Миколайович Абрамович Ігор Олександрович Ісаєнко Дмитро Валерійович Скорик Микола Леонідович Суркіс Григорій Михайлович Кісільов Ігор Петрович Загородній Юрій Іванович Бурміч Анатолій Петрович Льовочкіна Юлія Володимирівна Колтунович Олександр Сергійович Мамка Григорій Миколайович Кальцев Володимир Федорович Павленко Юрій Олексійович Приходько Наталія Ігорівна Чорний Віктор Іванович Борт Віталій Петрович Макаренко Михайло Васильович Волошин Олег Анатолійович Плачкова Тетяна Михайлівна Пузанов Олександр Геннадійович Мамоян Суто Чолоєвич Кива Ілля Володимирович Кузьмін Ренат Равелійович Качний Олександр Сталіноленович Славицька Антоніна Керимівна Чубирко Іван Іванович Дубовий Ростіслав Миколайович Крючков Леонід Васильович Мірошниченко Юрій Романович Наконечний Михайло Васильович Суслов Віктор Іванович Торнер Дмітрій Григорович Башкаленко Олександр Костянтинович Шматок Вікторія Василівна Головко Віктор Іванович Спаський Андрій Сергійович Устинов Єгор Олександрович Швець Ірина Миколаївна Велієв Ельхан Назимович Невзоров Олексій Борисович Сазонов Олег Юрійович Кравчук Олександр Богданович Альошин Андрій Юрійович Стрельченко Олександр Юрійович Андрєєнков Віктор Володимирович Онопрієнко Олександр Васильович Щербей Мирослав Васильович Берташ Василь Михайлович Корнякова Тетяна Всеволодівна Грінченко Сергій Анатолійович Майстер Ірина Володимирівна Мелашенко Анатолій Васильович Присяжнюк Анатолій Йосипович Гошовський Володимир Сергійович Іваночко Інна Василівна Зенов Роман Миколайович Бутков Ігор Миколайович Чикида Олег Петрович Кацман Володимир Наумович Петренко Микола Миколайович Жук Андрій Михайлович Штепа Неля Ігорівна Бузинарський Михайло Юрійович Байрамов Євген Вахид Панок Геннадій Григорович Лаврук Тарас Петрович Ніколаєнко Олена Євгенівна Долганов Андрій Вадимович Колодій Олександр Геннадійович Бояринцев Олег Анатолійович Кашко Олег Миколайович Шепітько Костянтин Володимирович Шевченко Євгеній Олександрович Боголюбов Сергій Миколайович Радченко Наталія Миколаївна Люцканов Юрій Дмитрович Дімова Оксана Валентинівна Вишневська Валентина Юліївна Капшук Віктор Дмитрович Іщенко Тамара Дмитрівна Глікман Михайло Миколайович Амосов Ярослав Олександрович Непомняща Юлія Вікторівна Сілант’єва Євгенія Єдуардівна Рибалка Лада В’ячеславівна Рибак Наталія Іванівна Бойченко Іван Юзефович Ларіна Дарія Сергіївна Насінник Сергій Валерійович Северенчук Артур Васильович Милиневська-Грищенко Ірина Леонідівна Гула Раїса Миколаївна Єфіменко Дмитро Костянтинович Жаров Михайло Олександрович Бабанін Олег Володимирович Курчинська Ольга Миколаївна Ставицький Станіслав Олександрович Середюк Федір Миколайович Жосан Катерина Володимирівна Грицаєнко Вікторія Петрівна Сирота Наталія Миколаївна Голець Віталій Віталійович Клочко Андрій Олександрович Хівренко Дмитро Миколайович Булюк Віктор Віталійович Швигін Ігор Вікторович Житченко Ігор Володимирович Шевченко Тетяна Юріївна Солонина Наталія Євгеніївна запис відсутній запис відсутній Данилюк Карина Миколаївна Дорошенко Ельміра Равільївна Блідар Валерій Микитович Лавриненко Олена Миколаївна Просєкіна Юлія Вячеславівна Омельчак Андрій Валентинович Ялпачик Ірина Миколаївна Ветров Сергій Володимирович Тичков Едуард Олексійович Левківський Микола Григорович Градінар Віталій Петрович Вінник Юлія Сергіївна Бражнікова Катерина Володимирівна Сидорук-Трошина Ірина Валеріївна Дроботун Олена Сергіївна Коваль Олексій Анатолійович Кечина Любов Миколаївна Горбунова Ганна Валентинівна Савин Тарас Петрович Сташук Олена Олександрівна Матвійчук Валентина Адольфівна Гезь Дмитро Васильович Самойленко Юлія Борисівна Романенко Василь Володимирович Ніколенко Андрій Олександрович Лазько Олена Анатоліївна Сад Світлана Іванівна Степчук Артур Романович Стєпанян Олена Олександрівна Гречко Ольга Петрівна Сушанін Василь Анатолійович Мормуль Володимир Володимирович Колманов Юрій Миколайович Тущенко Ольга Валентинівна Ємельяненко Ольга Леонідівна Мишаківська Лідія Сергіївна Лебедєв Борис Вікторович Лукіянік Валентин Борисович Поповичук Олег Миколайович Панченко Діана Андріївна Варивод Геннадій Григорович Ратушна Олена Сергіївна Сінцова Тетяна Володимирівна Мар’юк Ярослав Васильович Сафроняк Сергій Васильович Чернушка Анатолій Едуардович Потапова Ірина Федорівна Онофрей Василь Костянтинович Манджавідзе Дар’я Леонідівна Гауке Ольга Іванівна Джур Микола Іванович Коваленко Михайло Олександрович Самойлов Петро Миколайович Лигута Андрій Костянтинович Степаненко Галина Григорівна Сінгуцька Яна Олександрівна Лоєвська Ірина Віталіївна Кривенко Сергій Володимирович Радуль Тетяна Володимирівна Александров Олександр Олексійович Верзілов Дмитро Олегович.

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