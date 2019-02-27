ЦВК затвердила кошториси виборчих округів на 885 млн гривень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ЦВК внесла зміни до переліку звичайних та спеціальних виборчих дільниць

Центральна виборча комісія України (ЦВК) затвердила кошториси видатків окружних виборчих комісій з виборів президента України 143 територіальних виборчих округів на загальну суму понад 885 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба комісії.

У середу комісія зареєструвала кількох довірених осіб від кандидатів у президенти, затвердила єдині кошториси видатків окружних виборчих комісій на загальну суму понад 885 мільйонів гривень, внесла зміни до переліку звичайних та спеціальних виборчих дільниць.

Крім того, у відомстві відбувся інструктаж системних адміністраторів Інформаційно-аналітичної системи «Вибори президента України» всіх 199 окружних виборчих комісій.

27 лютого у ЦВК відбулася зустріч із керівництвом Парламентської Асамблеї ОБСЄ про виклики напередодні голосування.

«Неодноразово доводиться дізнаватися зі ЗМІ, що з Держреєстром виборців виникають певні проблеми. Проте чомусь ні журналісти, ні кандидати офіційно не звертаються до ЦВК з цього приводу», – повідомила делегації ОБСЄ голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

Нагадаємо, в Україні почала діяти інформаційно-аналітична система «Вибори-2019». Геоінформаційний аналітичний портал МВС України призначений для моніторингу правопорушень

Як повідомлялося, спецслужби РФ планували атаку на систему «Вибори». У Дніпрі співробітники СБУ викрили спроби російських спецслужб отримати дані про мережу зв’язку, що забезпечує проведення виборів президента України.