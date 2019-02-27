ЦВК затвердила кошториси виборчих округів на 885 млн гривень
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ЦВК внесла зміни до переліку звичайних та спеціальних виборчих дільниць
Центральна виборча комісія України (ЦВК) затвердила кошториси видатків окружних виборчих комісій з виборів президента України 143 територіальних виборчих округів на загальну суму понад 885 млн гривень.
Про це повідомляє прес-служба комісії.
У середу комісія зареєструвала кількох довірених осіб від кандидатів у президенти, затвердила єдині кошториси видатків окружних виборчих комісій на загальну суму понад 885 мільйонів гривень, внесла зміни до переліку звичайних та спеціальних виборчих дільниць.
Крім того, у відомстві відбувся інструктаж системних адміністраторів Інформаційно-аналітичної системи «Вибори президента України» всіх 199 окружних виборчих комісій.
27 лютого у ЦВК відбулася зустріч із керівництвом Парламентської Асамблеї ОБСЄ про виклики напередодні голосування.
«Неодноразово доводиться дізнаватися зі ЗМІ, що з Держреєстром виборців виникають певні проблеми. Проте чомусь ні журналісти, ні кандидати офіційно не звертаються до ЦВК з цього приводу», – повідомила делегації ОБСЄ голова ЦВК Тетяна Сліпачук.
Нагадаємо, в Україні почала діяти інформаційно-аналітична система «Вибори-2019». Геоінформаційний аналітичний портал МВС України призначений для моніторингу правопорушень
Як повідомлялося, спецслужби РФ планували атаку на систему «Вибори». У Дніпрі співробітники СБУ викрили спроби російських спецслужб отримати дані про мережу зв’язку, що забезпечує проведення виборів президента України.