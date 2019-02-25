В Україні почала діяти інформаційно-аналітична система «Вибори-2019»



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На порталі є детальна географічна карта порушень виборчого процесу

Геоінформаційний аналітичний портал МВС України призначений для моніторингу правопорушень

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков презентував інформаційно-аналітичну систему «Вибори-2019», що призначена висвітлювати усю інформацію щодо порушень на виборах в Україні.

«Тепер будь-хто зможе отримати онлайн доступ до інформації стосовно порушень на виборах, як відносно географічного зрізу, так і відносно статей КПК і судових рішень, якщо такі будуть», — повідомив Аваков.

Цей геоінформаційний аналітичний портал МВС України призначений для моніторингу здійснення правопорушень та відображення публічної інформації про стан громадської безпеки.

Відтак перевірити інформацію щодо порушень можна буде посиланням mvs.gov.ua.

На цьому порталі є детальна географічна карта порушень виборчого процесу, вказано який тип порушення, стаття Кримінального або Адміністративних кодексів, регіон та виборчий округ. Масштабування відбувається до точного розміщення на мапі. Також висвітлено весь календар подій від початку 2019 року.

У МВС запевняють, що відображатиметься точна статистика всіх повідомлень та вказуватиметься процесуальний статус кожного правопорушення.

Як повідомлялося, у ВР буде внесено законопроект про посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства.

Нагадаємо, на сайті МВС запрацює онлайн система всіх порушень під час виборчого процесу.