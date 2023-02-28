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Дані про е-декларації Зеленського та Єрмака – за сімома замками. НАЗК пояснило причину

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Дані про е-декларації Зеленського та Єрмака – за сімома замками. НАЗК пояснило причину
Е-декларації за 2021 рік добровільно подали два заступники голови Офісу президента
фото з сайту президента

З початком великої війни доступ до реєстру декларацій обмежено

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) на запит «Главкома» відмовилося надати інформацію про зміни в майновому стані публічних осіб країни, які відбулися протягом 2022 року. Зокрема, «Главком» цікавився: які дані вносили на сайт НАЗК президент Володимир Зеленський, керівник його Офісу Андрій Єрмак, заступники глави Офісу президента.

Керівниця управління документообігу та контролю НАЗК Людмила Германчук повідомила, що на початку повномасштабної війни Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволяє зупиняти, обмежувати роботу інформаційних, інформаційно-комунікаційних та електронних комунікаційних систем, а також публічних електронних реєстрів.

«Зважаючи на зазначене, а також те, що доступ до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування тимчасово обмежений, Національне агентство може, за необхідності, повернутися до розгляду вашого запиту після припинення чи скасування воєнного стану в Україні», – наголосили в НАЗК.

(для перегляду – натисніть на документ)

Також посадовець антикорупційного органу зауважила, що законотворці надали можливість фізичним та юридичним особам подавати бухгалтерські та аудиторські звіти після скасування воєнного стану. Аналогічне відтермінування з подачею річних електронних декларацій поширюється на державних службовців та депутатів місцевих рад.

Разом з тим, на сайті глави держави розміщено електронну петицію щодо відновлення декларування статків посадовців та депутатів. Вона зібрала понад 27 тис. підписів. Президент відреагував на цю петицію і зазначив: на розгляді Верховної Ради є законопроєкт №8071, який відновлює обов’язкове подання електронних декларацій. Цей проєкт закону включено до порядку денного дев’ятої сесії парламенту.

Раніше голова НАЗК Олександр Новіков розповів, що е-декларації за 2021 рік серед топ-чиновників добровільно подали 28 депутатів, два заступники голови Офісу президента, а також міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

«Зараз немає обов’язків подавати декларації до 1 квітня, але, очевидно, вони (декларанти, зокрема, держслужбовці і нардепи – «Главком») роблять погано собі. У суспільства є високий запит на справедливість», – заявив Новіков.

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Теги: декларація Володимир Зеленський Андрій Єрмак Офіс президента

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