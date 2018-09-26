Екс-міністр фінансів пояснив, чому Гройсман не здатен залучити інвестиції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Данилюк про Гройсмана на його уряд: Для них все однаково: що фінансові ринки, що надої...

В уряді не розуміють, чим відрізняються фінансові ринки і надої, - каже Данилюк

Український уряд не розуміє природи фінансових ринків, що проявляється у відсутності заходів для завоювання довіри іноземних інвесторів. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив екс-міністр фінансів Олександр Данилюк.

Коментуючи можливість того, що прем’єр-міністр Володимир Гройсман розраховував у 2018 році обійтися без грошей МВФ, замінивши їх іноземними запозиченнями, він сказав, що саме факт співпраці з Фондом іноземні інвестори розглядають як певну гарантію повернення своїх вкладених коштів, чого не розуміє уряд.

За його словами, саме ілюстрацією такої логіки стало залучення коштів за кордоном у 2017 році.

«Тоді я пообіцяв інвесторам, що ми будемо продовжувати реформи і співпрацю з МВФ. Саме на цих умовах здійснювались інвестиції. Найважливішим було питання закону про створення Вищого антикорупційного суду, який планувалося прийняти ще наприкінці 2017 року як передумову наступного траншу МВФ. Але цього не відбулося. Вихід на ринки до отримання траншу МВФ ніс ризики неможливості залучити всю необхідну суму або отримати дуже високу вартість запозичень. Інвестори розуміють: якщо немає підтримки МВФ, то ризики країни збільшуються. Хтось готовий ці ризики брати за вищу ставку, а хтось не хоче. Більшість інвесторів будуть чекати ясності», - пояснив екс-очільник Міністерства фінансів.

«Дуже важко працювати з людьми, які просто не розуміють важливість довіри інвесторів. Для них все однаково: що фінансові ринки, що надої, що будівництво доріг», - резюмував Данилюк.

Нагадаємо, глава Департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс заявив, що МВФ продовжить переговори з українським урядом про сприяння реформам і можливу фінансову підтримку і після закінчення роботи місії Фонду в Києві.