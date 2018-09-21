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    Економіка та фінанси

    МВФ зробив заяву щодо роботи місії в Україні

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    <span>Місія МВФ в Україні працювала з 6 вересня&nbsp;</span> - МВФ зробив заяву щодо роботи місії в Україні
    Місія МВФ в Україні працювала з 6 вересня 

    МВФ мала конструктивні дискусії з владою України стосовно політики та реформ - йдеться в заяві

    Постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман зробив заяву щодо роботи місії в Україні.

    Про це йдеться в прес-релізі представництва МВФ в Україні.

    «Упродовж двох останніх тижнів місія МВФ мала конструктивні дискусії з владою України стосовно політики та реформ, спрямованих на забезпечення макроекономічної стабільності та зростання, а також щодо можливої фінансової допомоги від Фонду на підтримку таких заходів. Відповідні обговорення тривають», - сказав він.

    У четвер глава Департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс заявив, що МВФ продовжить переговори з українським урядом про сприяння реформам і можливу фінансову підтримку і після закінчення роботи місії Фонду в Києві.

    «У мене немає інформації про переговори, які все ще тривають», - сказав він.

    Як відомо, місія Міжнародного валютного фонду, як і планувала, розпочала свою роботу в Києві 6 вересня.

    Поточна програма України і МВФ обсягом 17,5 млрд доларів, з яких Україна отримала 8,7 млрд доларів, закінчується навесні 2019 року. У Національному банку прогнозували отримання цього року від МВФ 1,9 млрд доларів.

     

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