МВФ зробив заяву щодо роботи місії в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Місія МВФ в Україні працювала з 6 вересня

МВФ мала конструктивні дискусії з владою України стосовно політики та реформ - йдеться в заяві

Постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман зробив заяву щодо роботи місії в Україні.

Про це йдеться в прес-релізі представництва МВФ в Україні.

«Упродовж двох останніх тижнів місія МВФ мала конструктивні дискусії з владою України стосовно політики та реформ, спрямованих на забезпечення макроекономічної стабільності та зростання, а також щодо можливої фінансової допомоги від Фонду на підтримку таких заходів. Відповідні обговорення тривають», - сказав він.

У четвер глава Департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс заявив, що МВФ продовжить переговори з українським урядом про сприяння реформам і можливу фінансову підтримку і після закінчення роботи місії Фонду в Києві.

«У мене немає інформації про переговори, які все ще тривають», - сказав він.

Як відомо, місія Міжнародного валютного фонду, як і планувала, розпочала свою роботу в Києві 6 вересня.

Поточна програма України і МВФ обсягом 17,5 млрд доларів, з яких Україна отримала 8,7 млрд доларів, закінчується навесні 2019 року. У Національному банку прогнозували отримання цього року від МВФ 1,9 млрд доларів.