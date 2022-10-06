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«Звільнено понад пів тисячі квадратних кілометрів». Вечірнє звернення Зеленського

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Звільнено понад пів тисячі квадратних кілометрів». Вечірнє звернення Зеленського
Президент провів ряд важливих зустрічей
фото з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки 225 дня війни

Володимир Зеленський увечері 6 жовтня традиційно звернувся до українців. Президент говорив про найважливіші події дня.

«Українці! Українки! Сьогодні в нас день активної дипломатії. Інформуємо партнерів про чергові прояви російського терору. Про ракетні удари по Запоріжжю та інших містах України. Про застосування іранських безпілотників проти наших людей та інфраструктури. Іран чомусь стверджує, що їх у нас немає. Люди їх бачать у небі. Ми їх збиваємо. А нам кажуть, що їх нібито немає. Що ж, знайдемо способи, щоб їх справді не було.

Інформуємо і про наш рух на передовій. Тільки за час від 1 жовтня й тільки на Херсонщині від російського псевдореферендуму було звільнено та стабілізовано понад пів тисячі квадратних кілометрів території та десятки населених пунктів. Є успіхи й на східному напрямку. Обов’язково настане день, коли ми прозвітуємо про успіхи і в Запорізькій області – у тих районах, які поки що контролюють окупанти. Настане день, коли ми скажемо і про звільнення Криму. Ця перспектива – очевидна. Очевидно й те, що цим шляхом ще належить пройти. Ще належить багато витримати, багато зробити. Зробити і українцям, і нашим партнерам – усім, хто цінує свободу й міжнародне право.

Поспілкувався сьогодні з представниками політичних, бізнесових та експертних кіл Австралії. Відчув повну підтримку та зацікавленість у нашій перемозі. До речі, Австралія входить у топ-10 країн, які надають нам оборонну допомогу. Це дуже вагомий внесок у захист нашої держави, міжнародного правопорядку та людяності як такої. Звернувся до провідних європейських лідерів на саміті Європейської політичної спільноти, що відбувся сьогодні у Празі. Закликав їх зробити все для того, щоб цей наш новий формат співпраці у Європі, який об’єднує різні держави: від Ісландії до Азербайджану, від Іспанії до Туреччини, – міг стати не просто об’єднанням політиків, а об’єднанням миротворців.

Європа потребує спільноти тих, хто вміє захищати мир і ставити на місце будь-яких терористів. Цими днями Європейський Союз рухається до запровадження восьмого пакету санкцій проти Росії. Зокрема в цьому пакеті передбачається обмеження морського транспортування російської нафти та створюється інструментарій для обмеження нафтових доходів держави-терориста. Це добре. Але це тільки початок. Маємо зробити так, щоб держава-терорист не отримувала жодного прибутку від продажу нафти й газу. Щоб жоден нафтодолар і жодне газоєвро більше не могли піти на продовження російської війни проти України та всього цивілізованого світу. Впевнений, з часом це буде забезпечено. І я дякую всім європейцям, усім у вільному світі, хто працює заради цього результату. Хто просуває необхідні політичні рішення і хто створює необхідні економічні альтернативи російським енергоресурсам. Завтра продовжу роботу на цьому напрямку. Звертатимусь до учасників засідання Європейської ради.

Сьогодні в Києві зустрівся із Самантою Пауер, керівницею Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Обговорили наявні та перспективні програми нашої співпраці, реалізацію нашого плану швидкої відбудови України. Головний наголос у цих програмах – це безпека. І ми скоро представимо суспільству цей новий безпековий підхід до нашої цивільної інфраструктури. Подякував пані Пауер за виділення коштів для підготовки нашої інфраструктури до зимового періоду, зокрема для теплопостачання.

Провів сьогодні ж зустріч із керівником МАГАТЕ Гроссі, який прибув до Києва. Зрозуміло, що наші переговори стосувалися передусім ситуації на захопленій російськими терористами Запорізькій атомній станції. Але насправді ця тематика значно ширша. Вона стосується не тільки України й не тільки в контексті радіаційної безпеки. Звичайно, будь-які рішення поточного керівника Росії щодо Запорізької станції і будь-які намагання Росії перевести станцію нібито у свою власність є нікчемними і, відверто кажучи, глупими. Це ж атомна станція. Це ж вам не який-небудь палац, не ЮКОС чи щось інше, що вже вдавалося вкрасти російському керівництву. Тільки українські фахівці можуть гарантувати, що на Запорізькій станції не буде жодних радіаційних інцидентів. І було важливо почути від пана Гроссі, що міжнародна спільнота буде контактувати щодо ЗАЕС тільки з Україною, бо це – українська власність. Була, є й буде. Зараз на станції близько 500 окупантів. А це не що інше, як 500 ризиків катастрофи. Світ це розуміє. І я дякую за підтримку всім, хто бореться за повернення повного українського контролю над станцією та за її повну демілітаризацію. Інший аспект цієї теми – власне електрика. І якщо Запорізька станція не працює, ми в Україні отримуємо певні складнощі. Отримуємо ситуацію, коли в нас немає профіциту електрики, яку ми можемо, зокрема, експортувати до країн ЄС. Це мінус і для народів ЄС, які втрачають надійне джерело енергопостачання. Це мінус і для нас, українців. Ми говоримо про це чесно. Ми говоримо чесно, що нам усім у Європі треба разом боротися за свої інтереси – у повній єдності.

Я дякую всім, хто допомагає Україні! Я дякую всім, хто воює й працює заради нашої перемоги! Слава Україні!» – сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент держави-агресорки Росії Володимир Путін має намір продемонструвати свою готовність застосувати зброю масового знищення за допомогою ядерного випробування на кордонах України. Про це повідомляла британська газета Times з посиланням на військові джерела.

Раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю. 

30 вересня  Путін вчергове натякнув на можливість застосування ядерної зброї. Він нагадав, що США застосовували ядерну зброю проти Японії під час Другої світової війни, зазначивши, що цим вони «створили прецедент». Про це Путін сказав у своїй промові в Кремлі.

Читайте також: Ядерна війна. Де межа між словами і ділами Путіна?
Теги: росія війна Володимир Зеленський МАГАТЕ Запорізька АЕС

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