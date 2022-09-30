Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін знову заговорив про ядерну зброю

Надія Клочко
glavcom.ua
Путін знову заговорив про ядерну зброю
Володимир Путін виступив з промовою у Кремлі
скріншот із відео

Володимир Путін на тлі ядерної загрози з боку РФ нагадав про ядерні удари США про Японії

Російський диктатор Володимир Путін вчергове натякнув на можливість застосування ядерної зброї. Він нагадав, що США застосовували ядерну зброю проти Японії під час Другої світової війни, зазначивши, що цим вони «створили прецедент». Про це Путін сказав сьогодні у своїй промові в Кремлі.

Президент держави-агресорки Росії заявив, що США – єдина у світі держава, яка двічі застосувала ядерну зброю, йдеться про удари по Хіросімі та Нагасакі.

«До речі, створили прецедент», – сказав Путін.

Нагадаємо, сьогодні, 30 вересня, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян щодо анексії окупованих територій України. Російський диктатор зібрав у Кремлі усіх, кого заведено називати політичною елітою Росії, для свого «святкового звернення». 

Зазначимо, 27 вересня Медведєв заявив, що Росія має право використовувати ядерну зброю, якщо це необхідно, якщо її або її союзники будуть атакувати за допомогою цього типу зброї. Використання ядерної зброї відбуватиметься відповідно до «основ державної політики в галузі ядерного стримування».

Як стало відомо, країна-терористка купить пігулки від радіації на суму майже на 5 млн рублів.  

Раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю. У відповідь на це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Вашингтоні вони розробили план дій у випадку, якщо Росія застосовує ядерну зброю в Україні. 

Читайте також: Звернення Путіна: головні тези
Теги: путін росія ядерна зброя

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ердоган зазначив, що «ще більше занепокоєння» викликають так звані «референдуми»
Ядерний шантаж РФ: Ердоган відреагував на погрози Кремля
Вчора, 10:40
Олексій Резніков вважає, що ризики застосування РФ ядерної зброї «завжди є»
«Може бахнути прямо в РФ». Резніков оцінив загрозу застосування Путіним ядерної зброї
Вчора, 14:51
Удари, ймовірно, будуть націлені на місця вздовж лінії фронту де дислокується велика кількість особового складу та техніки
Розвідка вважає загрозу застосування РФ тактичної ядерної зброї дуже високою
Вчора, 17:09

Політика

Конфуз у Кремлі. Посіпаки Путіна задрімали під час «святкової промови»
Конфуз у Кремлі. Посіпаки Путіна задрімали під час «святкової промови»
Анексія українських територій. Лідери ЄС відреагували спільною заявою
Анексія українських територій. Лідери ЄС відреагували спільною заявою
Путін знову заговорив про ядерну зброю
Путін знову заговорив про ядерну зброю
Оприлюднено потужність вибухів на «Північному потоці»
Оприлюднено потужність вибухів на «Північному потоці»
Скандинавська країна готова закрити кордони для росіян
Скандинавська країна готова закрити кордони для росіян
Звернення Путіна: головні тези
Звернення Путіна: головні тези

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
109K
Саакашвілі несподівано звернувся до білоруського диктатора Лукашенка
105K
Путін анонсував нові конфлікти на території СНД
98K
Резніков розповів, чи буде в Україні додаткова мобілізація
78K
Генсек НАТО готує екстрене звернення
69K
Путін готує «святкове звернення». Перші кадри з Красної площі 
63K
Як повалити Путіна? Що говорить наука

Новини

Порошенко закликав владу подати заявку від України на вступ до НАТО
Сьогодні, 13:16
ЗСУ вдарили по п’ятьох ворожих командних пунктах – Генштаб
Сьогодні, 07:19
П'ять хороших новин 29 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
На Запоріжжі ЗСУ знищили три ворожі ракетних комплекси С-300
Вчора, 07:13
П'ять хороших новин 28 вересня, які наближають перемогу
28 вересня, 21:07
Партія Порошенка вимагає нової люстрації
28 вересня, 16:00

Прес-релізи

Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
29 вересня, 18:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту