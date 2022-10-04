Росія планує підірвати ядерну зброю біля кордонів України – Times

Запланований РФ підрив ядерної зброї, за даними Times, може бути здійснений у Чорному морі

Джерела британського видання повідомляють про підготовку Росії до випробувань з ядерною зброєю

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін має намір продемонструвати свою готовність застосувати зброю масового знищення за допомогою ядерного випробування на кордонах України. Про це повідомляє британська газета Times з посиланням на військові джерела.

За даними співрозмовників видання, Москва, найімовірніше, застосує ядерну зброю в Чорному морі. Зазначається, що НАТО уже попередило про це своїх членів.

«Кремль сигналізує про свою готовність до значної ескалації, оскільки Росія втрачає позиції на полі бою. Побоювання з приводу попередніх натяків Путіна про те, що він може вдатися до такої тактики», зазначає видання.

Також зазначається, що ці побоювання посилилися на тлі появи інформації про потяг, керований секретним ядерним підрозділом для відправки в Україну.

Конрад Музика, польський оборонний аналітик, сказав виданню, що потяг, помічений у центральній частині Росії, був пов’язаний з 12 головним управлінням російського міністерства оборони і що він «відповідає за ядерні боєприпаси, їх зберігання, обслуговування, транспортування та видача підрозділам».

Нагадаємо, раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю. У відповідь на це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Вашингтоні вони розробили план дій у випадку, якщо Росія застосовує ядерну зброю в Україні.

30 вересня Путін вчергове натякнув на можливість застосування ядерної зброї. Він нагадав, що США застосовували ядерну зброю проти Японії під час Другої світової війни, зазначивши, що цим вони «створили прецедент». Про це Путін сказав у своїй промові в Кремлі.