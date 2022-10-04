Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія планує підірвати ядерну зброю біля кордонів України – Times

Надія Клочко
glavcom.ua
Росія планує підірвати ядерну зброю біля кордонів України – Times
Запланований РФ підрив ядерної зброї, за даними Times, може бути здійснений у Чорному морі
фото з відкритих джерел

Джерела британського видання повідомляють про підготовку Росії до випробувань з ядерною зброєю

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін має намір продемонструвати свою готовність застосувати зброю масового знищення за допомогою ядерного випробування на кордонах України. Про це повідомляє британська газета Times з посиланням на військові джерела.

За даними співрозмовників видання, Москва, найімовірніше, застосує ядерну зброю в Чорному морі. Зазначається, що НАТО уже попередило про це своїх членів.

«Кремль сигналізує про свою готовність до значної ескалації, оскільки Росія втрачає позиції на полі бою. Побоювання з приводу попередніх натяків Путіна про те, що він може вдатися до такої тактики», зазначає видання.

Також зазначається, що ці побоювання посилилися на тлі появи інформації про потяг, керований секретним ядерним підрозділом для відправки в Україну.

Конрад Музика, польський оборонний аналітик, сказав виданню, що потяг, помічений у центральній частині Росії, був пов’язаний з 12 головним управлінням російського міністерства оборони і що він «відповідає за ядерні боєприпаси, їх зберігання, обслуговування, транспортування та видача підрозділам».

Нагадаємо, раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю. У відповідь на це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Вашингтоні вони розробили план дій у випадку, якщо Росія застосовує ядерну зброю в Україні. 

30 вересня  Путін вчергове натякнув на можливість застосування ядерної зброї. Він нагадав, що США застосовували ядерну зброю проти Японії під час Другої світової війни, зазначивши, що цим вони «створили прецедент». Про це Путін сказав у своїй промові в Кремлі.

Читайте також:

Теги: росія війна ядерна зброя

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Північна Корея відреагувала на путінську анексію
Північна Корея відреагувала на путінську анексію
Росія пояснила, чому брала в полон директора ЗАЕС
Росія пояснила, чому брала в полон директора ЗАЕС
Маск запевнив Зеленського, що все ще підтримує Україну, але є нюанс
Маск запевнив Зеленського, що все ще підтримує Україну, але є нюанс
Росія планує підірвати ядерну зброю біля кордонів України – Times
Росія планує підірвати ядерну зброю біля кордонів України – Times
Болгарія відмовилася підтримувати заяву країн Європи щодо вступу України в НАТО
Болгарія відмовилася підтримувати заяву країн Європи щодо вступу України в НАТО
Болгарія: зачароване коло виборів
Болгарія: зачароване коло виборів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
143K
Контрнаступ ЗСУ. Військові вкотре звернулись до українців із проханням
132K
Путін придумав, де «намалює» кордони анексованих територій України
125K
Участь ОДКБ у війні проти України: Астана послала чіткий меседж Путіну
122K
Хто вмовив Путіна обміняти Медведчука. ЗМІ оприлюднили нові подробиці
116K
Кремль відреагував на заявку України в НАТО
75K
Олег Ляшко пішов воювати на фронт

Новини

РФ перекидає в Україну росгвардійців із Сибіру і війська із Сирії
Сьогодні, 07:21
Українська авіація знищила ще три опорних пункти окупантів
Сьогодні, 07:09
ЗСУ уразили базу і три склади боєприпасів окупантів на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:00
Пентагон бачить зміни в динаміці боїв в Україні і назвав причини
Вчора, 06:19
П'ять хороших новин вихідних, які наближають перемогу
2 жовтня, 21:00
Порошенко з Польщі відправив партію британських вантажівок для ЗСУ
1 жовтня, 10:54

Прес-релізи

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
3 жовтня, 12:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту