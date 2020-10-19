Директор НАБУ Ситник два роки приховував «плівки Вовка», — Юрій Луценко



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«За п’ять років в НАБУ — нуль вироків»

Ексгенпрокурор Юрій Луценко заявив, що скандальним записам судді Київського окружного адміністративного суду вже 2 роки. Але всі ці роки НАБУ їх приховувало. Повідомляє ДС.

Про це Юрій Луценко заявив в ефірі телепрограми «Борковський & Валевська Політика».

«Є знаменита справа НАБУ про Київський окружний адміністративний суд. Коли читаєш ці плівки — волосся рухається, — говорить колишній Генеральний прокурор. — Є одна проблема — я їх читав два роки тому. Що вони робили в НАБУ два роки? Два роки! Чому саме зараз вони стали потрібними? І чому, власне, нічого таки не відбулося?».

Також Юрій Луценко розповів про неефективність роботи антикорупційного бюро: «За п’ять років в НАБУ — нуль вироків. Нуль! І десь, здається, 20 мільйонів повернутих активів. На один завод запорізький наклали арешт і продали. Слухайте, ну так теж не можна працювати». Екс-генпрокурор прокоментував і те, чому іноземні посли робили заяви на підтримку директора НАБУ Ситника: «Звичайно, треба звертати увагу на заяви послів — це дуже серйозно. Бо, фактично, вони створили це НАБУ, це їхнє дітище і вони його захищають. І це добре, тільки воно неефективне».

Нагадаємо, що ще 28 серпня 2020 року Конституційний суд визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника на посаду директора Національного антикорупційного бюро. Таке рішення КСУ ухвалив після розгляду клопотання 51 народного депутата. Однак сам директор НАБУ відмовляється добровільно йти у відставку. В Офісі Президента заявили, що чекають «чесного та прозорого конкурсу нового керівника».