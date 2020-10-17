Зеленський відкриє двері в пекло, якщо проведе опитування, – Луценко



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«Такий же механізм використав ворог під час окупації частини Луганської та Донецької областей» - Луценко

Ексгенпрокурор змалював ймовірний сценарій, як опитування можуть використати проросійські політики

Президент України Володимир Зеленський відкриє двері в пекло, якщо проведе анонсоване всеукраїнське опитування паралельно з місцевими виборами 25-го жовтня.

В ексклюзивному інтерв’ю в ефірі ток-шоу «Борковський & Валевська Політика» генеральний прокурор України 2016-2019 рр. Юрій Луценко повідомив, що механізмом незаконного опитування, яке хоче провести президент Зеленський, можуть скористатися проросійські політики для дестабілізації ситуації в Україні.

«Насправді, це дуже небезпечна гра. Навіть, якщо вони дійсно змобілізують своїх 2-3%, які прийдуть на вибори і отримають не 18, а 20 відсотків, вони відкривають двері в пекло. Хто вам сказав, що інші суб’єкти виборів, в тому числі антиукраїнські, як Медведчук, не проведуть паралельного опитування? Всі ж ми президенти. І якщо президент каже: «Та це.. Ясно, що нема такого закону, а хто мені може заборонити провести опитування?» А хто може заборонити це провести іншим?» – зазначив Луценко.

Ексгенпрокурор Луценко змалював ймовірний сценарій, як опитування можуть використати проросійські політики:

«І уявіть собі, якщо завтра Медведчук розгорне на виборчих дільницях так зване фейкове опитування, якого ніхто не рахує. Якого ніхто не контролює. І завтра оголосить, що люди підтримують автономію Харкова, Одеси, Закарпаття, Львова, Вінниці. Або розпуск української армії, скасування томосу, відмова від мови. Слухайте, це все можливо».

Юрій Луценко зазначив: «Звичайно, це не має юридичного наслідку і ми цього не допустимо. Але ви уявляєте, яке збурення можна привести в Україну? Невже коштує 2% для партії, такої страшної речі?».

Генеральний прокурор України 2016-2019 рр. Юрій Луценко нагадав, що такий же механізм використав ворог під час окупації частини Луганської та Донецької областей:

«Щоб люди зрозуміли, чому я так гаряче говорю, я хочу нагадати: війна починалася точно з такого незаконного опитування «ЛНР» і «ДНР». Так само якісь вар’яти поставили тумбочки, туди прийшли якісь люди в кожухах, покидали папірці, які ніхто не рахував, і оголосили в нас «ЛНР» і «ДНР». То ми тепер легалізовуємо цей шлях? Це шлях до пекла».

Ексгенпрокурор також додав, що ні в Конституції, ні у Виборчому кодексі не зазначено, що у президента є повноваження проводити будь-які опитування. Луценко наголосив, що це незаконно.

Нагадаємо, 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на п’ять питань. Самі питання він тоді не назвав.