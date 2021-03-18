До України прибуває президент Литви

Гітанас Наусєда зустрінеться з Володимиром Зеленським у форматі віч-на-віч

18-19 березня в Україні з офіційним візитом перебуватиме президент Литви Гітанас Наусєда. Він приїде до Києва на запрошення президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє пресслужба глави Української держави.

Президенти зустрінуться у форматі віч-на-віч і проведуть чергове засідання Ради президентів України та Литовської Республіки.

За результатами засідання Ради відбудеться підписання низки двосторонніх документів.

Також Зеленський і Наусєда візьмуть участь у роботі Всеукраїнського форуму «Україна 30. Малий і середній бізнес та держава», а також привітають учасників українсько-литовського економічного форуму «Економіка і пандемія: криза та нові можливості».

Водночас, у Верховній Раді України очікується виступ президента Литви.

«У четвер в Україні буде пан Гітанас Наусєда, Президент Литовської Республіки. Було звернення до Верховної Ради з пропозицією його виступу у стінах парламенту, така ініціатива підтримується. Думаю, що ми зможемо організувати цей процес», – сказав на погоджувальній раді 15 березня голова ВР Дмитро Разумков.

Спікер Ради також додав, що Литва є постійним надійним партнером України як у рамках діяльності Парламентської Асамблеї Ради Європи, так і у рамках формату «Балтік плюс», а також багатьох інших міжнародних платформ.

Як повідомлялося, Литва готова допомогти Україні в підготовці доказів щодо незаконних дій конкретних осіб по відношенню до України з метою внесення їх у санкційний список ЄС.