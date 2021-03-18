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    До України прибуває президент Литви

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    Очікується виступ&nbsp;президента Литви Гітанаса Наусєди у Верховній Раді - До України прибуває президент Литви
    Очікується виступ президента Литви Гітанаса Наусєди у Верховній Раді
    Фото з відкритих джерел

    Гітанас Наусєда зустрінеться з Володимиром Зеленським у форматі віч-на-віч

    18-19 березня в Україні з офіційним візитом перебуватиме президент Литви Гітанас Наусєда. Він приїде до Києва на запрошення президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє пресслужба глави Української держави.

    Президенти зустрінуться у форматі віч-на-віч і проведуть чергове засідання Ради президентів України та Литовської Республіки.

    За результатами засідання Ради відбудеться підписання низки двосторонніх документів.

    Також Зеленський і Наусєда візьмуть участь у роботі Всеукраїнського форуму «Україна 30. Малий і середній бізнес та держава», а також привітають учасників українсько-литовського економічного форуму «Економіка і пандемія: криза та нові можливості».

    Водночас, у Верховній Раді України очікується виступ президента Литви.

    «У четвер в Україні буде пан Гітанас Наусєда, Президент Литовської Республіки. Було звернення до Верховної Ради з пропозицією його виступу у стінах парламенту, така ініціатива підтримується. Думаю, що ми зможемо організувати цей процес», – сказав на погоджувальній раді 15 березня голова ВР Дмитро Разумков.

    Спікер Ради також додав, що Литва є постійним надійним партнером України як у рамках діяльності Парламентської Асамблеї Ради Європи, так і у рамках формату «Балтік плюс», а також багатьох інших міжнародних платформ.

    Як повідомлялося, Литва готова допомогти Україні в підготовці доказів щодо незаконних дій конкретних осіб по відношенню до України з метою внесення їх у санкційний список ЄС.

    Теги: Верховна Рада Литва Володимир Зеленський Україна президент
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