Литва готова допомогти Україні в підготовці доказів для санкцій ЄС

ЄС може раніше запровадити санкції проти Росії за ув’язнення російського опозиційного політика Олексія Навального

Литва готова допомогти Україні в підготовці доказів щодо незаконних дій конкретних осіб по відношенню до України з метою внесення їх у санкційний список ЄС.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

«Думаю, ще все попереду. Ми обговорювали це з міністром (Дмитром Кулебою – ред.). Я розповів, що в Литві ми зараз часто маємо справу з санкціями – зокрема, зараз ми працюємо над новим пакетом по Білорусі. Тож ми можемо надати якусь допомогу – наприклад, у підготовці пакету доказів по конкретних людях, аби далі передати його на розгляд Євросоюзу. Не можу обіцяти, що всі зрештою опиняться в списку ЄС, але чому б не запропонувати тих чи інших осіб», – сказав Ландсбергіс.

Він наголосив, що перше, на що звертають увагу – це пакети доказів. За його словами, Європа повинна бути готовою захистити у суді своє рішення застосувати санкції проти тієї чи іншої особи.

Нагадаємо, ЄС може раніше запровадити санкції проти Росії за ув’язнення російського опозиційного політика Олексія Навального.

Санкції проти Росії, введені через окупацію Криму, збережуться доки РФ не поверне контроль над півостровом Україні.

МЗС Литви заявляє про свою рішучу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.