Засідання Міжпарламентської асамблеї Україна-Польща-Литва відбудеться в липні у Варшаві

Дмитро Разумков сподівається, що на Асамблеї у Варшаві сторони обміняються думками та оцінками розвитку безпеки в регіоні

Сторони узгодять подальший формат ефективної взаємодії парламентів трьох країн

Україна, Польща та Литва проведуть засідання Міжпарламентської асамблеї в липні у Варшаві.

«Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков обговорив зі спікером сеймасу Литовської Республіки Вікторією Чмілітє-Нільсен та маршалком сенату Республіки Польщі Томашем Гродзьким порядок денний майбутнього засідання Міжпарламентської асамблеї, яке відбудеться в липні 2021 року у Варшаві», – повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради у вівторок увечері.

Дмитро Разумков висловив сподівання, що на засіданні Асамблеї у Варшаві сторони не лише обміняються думками та оцінками розвитку безпекової ситуації в регіоні, але й узгодять подальший формат ефективної взаємодії парламентів трьох країн. Серед питань, які можуть бути внесені до порядку денного засідання, – подолання наслідків пандемії Covid-19, питання національної спадщини, а також стабільності й безпеки в регіоні.

Нагадаємо, у липні минулого року Україна, Польща та Литва створили новий формат взаємодії – «Люблінський трикутник».

Україна має намір спільно з Литвою та Польщею протистояти російській агресії. І «Люблінський трикутник» має усі необхідно інструменти для такої роботи. Окрім військової частини, є великий масив дезінформації з боку агресора. Досвід нашої країни може бути корисним сусідам. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів очільник МЗС Дмитро Кулеба.