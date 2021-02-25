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    Литва надасть Україні вакцини від Covid-19 за спеціальною програмою ЄС

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    Литва надасть Україні вакцини від Covid-19 - Литва надасть Україні вакцини від Covid-19 за спеціальною програмою ЄС
    Литва надасть Україні вакцини від Covid-19

    Литва попросить європейських партнерів приєднатися до ініціативи і допомогти Україні з вакцинами

    Уряд Литва готова надати Україні частину вакцин від коронавірусу. Однак це буде зроблено в рамках ініціативи Європейської комісії для країн Східного партнерства.

    Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс під час зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, передає урядовий портал.

    Зокрема, під час зустрічі Шмигаль закликав продовжити спільну роботу в рамках Міжурядової українсько–литовської комісії з питань торгово-економічного і науково-технічного співробітництва.

    Крім того, український прем'єр зазначив, що він особисто і президент Володимир Зеленський мають намір взяти участь у IV міжнародній конференції з питань реформ в Україні у Вільнюсі.

    «Розраховуємо, що найближчим часом Литовська Республіка запропонує дату проведення Конференції», – сказав Шмигаль.

    Він також подякував литовську сторону за чітку і послідовну підтримку України з усіх актуальних питань, пов'язаних, насамперед з протидією російської агресії.

    Прем'єр нагадав про створення Кримської платформи, метою якої є деокупація Криму. Перший саміт планується провести 23 серпня.

    Під час зустрічі сторони також обговорили кампанію вакцинації, яка почалася в Україні. У цьому контексті Шмигаль зазначив, що на сьогодні це єдиний спосіб подолання пандемії.

    «По національному плану вакцинації ми маємо намір вакцинувати цьому і наступному році в загальній складності майже 22 млн осіб. У нас підписані контракти з 6 виробниками вакцини, 2 з яких вже зареєстровані в Україні. Першими у нас прищеплюються лікарі і військові», – підкреслив він.

    Теги: ЄС Литва вакцинація коронавірус
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