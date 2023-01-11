Додік оголосив посла України «небажаним» в Республіці Сербській. МЗС відреагувало

Додік нагородив Путіна медаллю в рамках святкування 9 січня як Дня Республіки Сербської

Президент Республіки Сербської Мілорад Додік заявив послу України в Хорватії й Боснії та Герцеговині Василю Кириличу, що він більше не бажана особа в республіці. Про це повідомляє портал Slobodna Dalmacija.

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Зазначається, що Додік нагородив Путіна медаллю в рамках святкування 9 січня як Дня Республіки Сербської. Це викликало численні засудження Заходу. Вручення медалі Путіну було різко засуджено органами Європейського Союзу.

Речник ЄС Петер Стано заявив, що це була «неправильна і прикра процедура». Він попередив, що стати на бік Путіна в умовах війни проти України означає міжнародну ізоляцію Республіки Сербської та її лідерів.

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«Для Додіка цього попередження було недостатньо, тому він продовжив захищати своє рішення перед журналістами в Баня-Луці, додавши, що він теж хотів би, щоб війни в Україні ніколи не було і щоб вона якомога швидше закінчилася», – йдеться в матеріалі.

Посол України в Хорватії й Боснії та Герцеговині Василь Кирилич розкритикував нагородження Путіна, назвавши це винагородою від одного терориста до іншого. На це Додік заявив, що український посол більше не бажаний в Сербії.

«Це честь для РС, що Путін висловив готовність отримати таку нагороду», – сказав Додік.

Разом з тим речник МЗС України Олег Ніколенко, також прокоментував скандальні заяви Додіка.

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«Ця «новина» і не заслуговувала б якоїсь нашої уваги. Але оскільки дехто за кордоном намагається це представити як щось, що нібито несе якісь наслідки, змушені пояснити – це т.зв. «рішення» є нікчемним», – йдеться у заяві.

За словами Ніколенка, Україна не має посла в т.зв. «Республіці Сербській». Василь Кирилич акредитований послом в Боснії та Герцеговині із резиденцією в Загребі. Він додав, що відповідно до Конституції Боснії та Герцеговини, повноваження у сфері зовнішньої політики перебувають у виключній компетенції Президії Боснії та Герцеговини.

«Мілорад Додік не має повноважень ухвалювати подібні рішення, а його заяву слід розглядати виключно як недолугу спробу виправдати свої популістські рішення на догоду Кремля», – додав Ніколенко.

Нагадаємо, 2 жовтня у Боснії відбулися президентські та парламентські вибори, в тому числі президентські вибори в Республіці Сербській, державного утворення у складі Боснії та Герцеговини на яких головними претендентами були проросійський кандидат Додік, і кандидат від опозиції Єлена Тривіч. У ніч виборів Трівіч оголосила про перемогу на основі попереднього підрахунку голосів на частині виборчих дільниць. Втім, вже зранку лідером перегонів виявився Мілорад Додік, що було підтверджено Центральним виборчкомом після підрахунку 98% голосів.

Три опозиційні партії, які підтримали Трівіч, провели акції протесту у головному місті регіону Баня-Лука, на яких вимагали перерахунку голосів, посилаючись на численні порушення. Перемогу Додіка поставили під сумнів: виборчком Боснії вирішив повторно порахувати голоси.