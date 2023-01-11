Головна Країна Політика
search button user button menu button

Додік оголосив посла України «небажаним» в Республіці Сербській. МЗС відреагувало

Альона Боженко
glavcom.ua
Додік оголосив посла України «небажаним» в Республіці Сербській. МЗС відреагувало
Додік оголосив українського посла «небажаною особою» в Республіці Сербській
фото із відкритих джерел

Додік нагородив Путіна медаллю в рамках святкування 9 січня як Дня Республіки Сербської

Президент Республіки Сербської Мілорад Додік заявив послу України в Хорватії й Боснії та Герцеговині Василю Кириличу, що він більше не бажана особа в республіці. Про це повідомляє портал Slobodna Dalmacija.

Зазначається, що Додік нагородив Путіна медаллю в рамках святкування 9 січня як Дня Республіки Сербської. Це викликало численні засудження Заходу. Вручення медалі Путіну було різко засуджено органами Європейського Союзу.

Речник ЄС Петер Стано заявив, що це була «неправильна і прикра процедура». Він попередив, що стати на бік Путіна в умовах війни проти України означає міжнародну ізоляцію Республіки Сербської та її лідерів.

«Для Додіка цього попередження було недостатньо, тому він продовжив захищати своє рішення перед журналістами в Баня-Луці, додавши, що він теж хотів би, щоб війни в Україні ніколи не було і щоб вона якомога швидше закінчилася», – йдеться в матеріалі.

Посол України в Хорватії й Боснії та Герцеговині Василь Кирилич розкритикував нагородження Путіна, назвавши це винагородою від одного терориста до іншого. На це Додік заявив, що український посол більше не бажаний в Сербії.

«Це честь для РС, що Путін висловив готовність отримати таку нагороду», – сказав Додік.

Разом з тим речник МЗС України Олег Ніколенко, також прокоментував скандальні заяви Додіка.

«Ця «новина» і не заслуговувала б якоїсь нашої уваги. Але оскільки дехто за кордоном намагається це представити як щось, що нібито несе якісь наслідки, змушені пояснити – це т.зв. «рішення» є нікчемним», – йдеться у заяві.

За словами Ніколенка, Україна не має посла в т.зв. «Республіці Сербській». Василь Кирилич акредитований послом в Боснії та Герцеговині із резиденцією в Загребі. Він додав, що відповідно до Конституції Боснії та Герцеговини, повноваження у сфері зовнішньої політики перебувають у виключній компетенції Президії Боснії та Герцеговини.

«Мілорад Додік не має повноважень ухвалювати подібні рішення, а його заяву слід розглядати виключно як недолугу спробу виправдати свої популістські рішення на догоду Кремля», – додав Ніколенко.

Нагадаємо, 2 жовтня у Боснії відбулися президентські та парламентські вибори, в тому числі президентські вибори в Республіці Сербській, державного утворення у складі Боснії та Герцеговини на яких головними претендентами були проросійський кандидат Додік, і кандидат від опозиції Єлена Тривіч. У ніч виборів Трівіч оголосила про перемогу на основі попереднього підрахунку голосів на частині виборчих дільниць. Втім, вже зранку лідером перегонів виявився Мілорад Додік, що було підтверджено Центральним виборчкомом після підрахунку 98% голосів.

Три опозиційні партії, які підтримали Трівіч, провели акції протесту у головному місті регіону Баня-Лука, на яких вимагали перерахунку голосів, посилаючись на численні порушення. Перемогу Додіка поставили під сумнів: виборчком Боснії вирішив повторно порахувати голоси.

Теги: путін партії посол Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мілорад Додік був обраний у 2018 році як представник сербів до колективної президії Боснії та Герцеговини
США ввели санкції проти «друга Путіна» Додіка
5 сiчня, 2022, 19:31
Ікона, яку голова Президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сєргєю Лаврову, була вивезена з Донбасу через Росію та Сербію
Скандал з іконою: у Додіка не мають жодних документів на українську реліквію
29 грудня, 2020, 12:54
Діти Мілорада Додіка надягнули футболки з Путіним
Додік, який лідирує на виборах у Боснії і Герцеговині, вирядив родичів у футболки з Путіним
3 жовтня, 2022, 14:04

Політика

Додік оголосив посла України «небажаним» в Республіці Сербській. МЗС відреагувало
Додік оголосив посла України «небажаним» в Республіці Сербській. МЗС відреагувало
Зеленський роз'яснив, чому Росія заявила про захоплення Соледара (відео)
Зеленський роз'яснив, чому Росія заявила про захоплення Соледара (відео)
Литва оголосила про надання Україні зенітних систем: деталі
Литва оголосила про надання Україні зенітних систем: деталі
Зеленський підписав спільну декларацію з президентами Польщі та Литви (фото,відео)
Зеленський підписав спільну декларацію з президентами Польщі та Литви (фото,відео)
Американський генерал пояснив, куди треба бити ЗСУ, аби зупинити російський терор
Американський генерал пояснив, куди треба бити ЗСУ, аби зупинити російський терор
Зеленський у Львові проводить зустріч з Дудою
Зеленський у Львові проводить зустріч з Дудою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
Замість повісток – оповіщення. Юрист пояснив, як це працюватиме
77K
Хто ловитиме військовозобов’язаних за кордоном? Юристи розтлумачили нові правила
12K
«Укренерго» попереджає про зростання дефіциту електрики
9040
Я залишаюсь вірним УПЦ (МП). Боксер Усик зробив заяву
8419
Улюблений генерал президента. І це не Залужний
8255
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання

Новини

Ситуація в енергосистемі є складною через обстріли і похолодання, – Центр Разумкова
Сьогодні, 18:29
ЗСУ ударили по позиціях російських ракетних військ – Генштаб
Сьогодні, 06:53
Порошенко в ефірі Sky News пояснив, для чого Україні потрібні британські танки
Вчора, 19:13
Долітались: російські літаки все частіше потрапляють в аварії та ламаються
Вчора, 19:01
«Слуги» планують вигнати депутатів від ОПЗЖ з Ради. Але не всіх (список)
Вчора, 12:34
ЗСУ відбили атаку окупантів під Соледаром: свіжі дані Генштабу з фронту
Вчора, 06:50

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту