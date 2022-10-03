Додік, який лідирує на виборах у Боснії і Герцеговині, вирядив родичів у футболки з Путіним

Мілорад Додік неодноразово демонстрував свою підтримку Росії та особисто Путіну

Проросійський політик, лідер боснійських сербів Мілорад Додік, який раніше підтримав війну Росії проти України, лідирує на виборах президента Республіки Сербської, державного утворення у складі Боснії та Герцеговини. На святкуванні у штабі після завершення голосування діти політика позували у футболках, на яких зображені сам Додік та російський диктатор Володимир Путін. Відповідне фото оприлюднив син політика – Ігор Додік.

Також фото зі святкування розмістила у Twitter і донька Додіка Горіца.

Зазначимо, що за результатами підрахунку 82% голосів виборців, Мілорад Додік, який прагне виходу Республіки Сербської зі складу Боснії і Герцеговини, отримав 48,8% голосів виборців, а його опонентка Єлена Тривич – 42,6%. Різниця між підтримкою кандидатів складає близько 30 тис. голосів виборців.

Додік – відкритий прихильник президента Росії Володимира Путіна та напередодні виборів літав до Москви для зустрічі з ним. Він, зокрема, обіцяв «поважати» результати псевдореферендумів Путіна на окупованих територіях України. Додік також раніше підтримав війну Росії проти України.

Додік незадовго до виборів їздив до Москви

Вибори у Боснії відбуваються на тлі найгіршої політичної кризи в країні з часу закінчення війни в 1990-х роках, спричиненої сепаратистською політикою керівництва Республіки Сербської й погрозами блокади з боку боснійських хорватів.

Нагадаємо, у січні цього року Сполучені Штати запровадили санкції проти лідера боснійських сербів Мілорада Додіка і близької до нього телевізійної мережі.

Також у 2021 році Мілорад Додік опинився у центрі скандалу, пов'язаного з Україною. Додік подарував голові МЗС Росії Сергію Лаврову старовинну українську ікону з окупованого Луганська. Україна своєю чергою відкрила кримінальну справу.