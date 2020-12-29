Скандал з іконою: у Додіка не мають жодних документів на українську реліквію

Ікона, яку голова Президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сєргєю Лаврову, була вивезена з Донбасу через Росію та Сербію

Ікона, яку голова Президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сєргєю Лаврову, була вивезена з Донбасу через Росію та Сербію

Україна звернулася до Боснії і Герцеговини з проханням невідкладно передати їй ікону для проведення детальних експертиз

Офіс сербського члена президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка поінформував посольство України в Боснії і Герцеговині про те, що ікона Святого Миколая, яку політик подарував главі МЗС Росії Сергію Лаврову, нібито «перебувала у володінні сім’ї з Республіки Сербської» і є «родинною іконою». Однак ніяких підтверджувальних документів про законність переміщення ікони на територію Боснії і Герцеговини надано не було. Про це «Главкому» повідомив речник у Міністерство закордонних справ України Ігор Ніколенко.

Таким чином, питання про справжні обставини потрапляння артефакту в Боснію і Герцеговину та шляхи набуття його у власність залишається відкритим.

«МЗС України у співпраці з Міністерством культури та інформаційної політики України, Генеральною прокуратурою, Національною поліцією та закладами культури продовжують вживати заходів, зокрема із залученням можливостей Інтерполу, для встановлення обставин, часу та осіб, причетних до вилучення та переміщення ікони з території України», - повідомив дипломат.

Україна звернулася до Боснії і Герцеговини з проханням невідкладно передати їй ікону для проведення детальних експертиз.

Українська сторона також висловила готовність до співпраці з боснійсько-герцеговинськими слідчими органами для з’ясування всіх обставин, пов’язаних із вивезенням ікони з території нашої держави.

«Повна відкритість Боснії і Герцеговини в цьому питанні підтвердила б наявність у неї істинної політичної волі до розвитку дружніх відносин з Україною, поваги її суверенітету та територіальної цілісності», - заявив речник МЗС України.

Боснійські журналісти провели розслідування і з'ясували, як українська ікона могла потрапити з Донбасу до Лаврова.

Нагадаємо, 14 грудня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відвідав Сараєво. Там голова президії країни Мілорад Додік подарував йому 300-літню ікону, яка виявилася викраденою з окупованого Донбасу.

Після розголосу довкола цієї події у Росії ухвалили рішення повернути ікону назад на експертизу.

Як повідомлялося, посольство України в Боснії закликає повернути раніше подаровану Лаврову ікону.