Донька Шокіна збирається судитися з екс-віце-президентом США Байденом

За словами Шокіна, екс-віце президент США «зганьбив» його доньку

Донька екс-генпрокурора Віктора Шокіна Аліна, яка є громадянкою США, має намір подати до суду на екс-віце-президента Джо Байдена. Про це УП повідомив сам Віктор Шокін, підтверджуючи твіт його доньки Аліни, яка написала про бажання оскаржити заяви Байдена про його причетність до звільнення Шокіна. «Я знаю, що вона збирається це



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Джо Байден

За словами Шокіна, екс-віце президент США «зганьбив» його доньку

Донька екс-генпрокурора Віктора Шокіна Аліна, яка є громадянкою США, має намір подати до суду на екс-віце-президента Джо Байдена.

Про це УП повідомив сам Віктор Шокін, підтверджуючи твіт його доньки Аліни, яка написала про бажання оскаржити заяви Байдена про його причетність до звільнення Шокіна.

«Я знаю, що вона збирається це зробити», - повідомив Шокін.

На питання, чи радилась вона з ним, коли вирішила подавати до суду, Шокін сказав: «Вона повнолітня, доросла людина, їй за 40 років, вона має особисті думки. Найбільше, що її вразило, це те, що згадали її покійну бабусю. Батька – то само собою, але бабусю. Так він зганьбив її , той Байден, що вона вирішила прийняти таке рішення», - сказав Шокін.

Раніше в Twitter користувачка з ніком @alina_oneworld написала:

«Обдумала ситуацію з промовою екс-віце-президента Байдена, в якій він публічно образливо висловився про мою покійну бабусю і мого батька. З огляду на те, що це стосується всієї моєї родини, планую звернутися до суду щоб захистити гідність моїх рідних. І продемонструвати найвищі принципи рівності всіх громадян Америки перед законом», - зазначила вона.

Обдумала ситуацию с речью екс-вице-Президента Байдена, в которой он публично оскорбительно высказался о моей покойной бабушке и моем отце. — OneWorld (@alina_oneworld) 4 лютого 2018 р.

Обдумала ситуацию с речью екс-вице-Президента Байдена, в которой он публично оскорбительно высказался о моей покойной бабушке и моем отце. — OneWorld (@alina_oneworld) 4 лютого 2018 р.

и продемонстрировать высочайшие принципы равенства абсолютно всех граждан Америки перед законом. — OneWorld (@alina_oneworld) 4 лютого 2018 р.

До слова, Байден вважає правильним і мудрим рішення нинішньої адміністрації Білого дому надати Україні оборонне озброєння, оскільки це збільшить ціну агресії для Кремля.

Нагадаємо також, Байден у своїх мемуарах стверджує, що у під час Євромайдану саме після його дзвінка Віктор Янукович утік з України. Крім того, у мемуарах він розповів, як намагався переконати Петра Порошенка та Арсенія Яценюка поставити інтереси країни над своїми політичними амбіціями.