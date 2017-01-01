Байден розповів, як намагався вгамувати амбіції українських політиків

У 2014 році Байден намагався переконати Порошенка і Яценюка відмовитися від їх впертого небажання працювати разом

Колишній віце-президента Джо Байден у кінці 2017 року провів місяці, обмінюючись телефонними дзвінками з Петром Порошенком і Арсенієм Яценюком, намагаючись переконати їх кожного окремо поставити інтереси країни над своїми політичними амбіціями. Про це Байден написав у свої мемуарах, які були опубліковані у США в листопаді цього року. Книгу



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Арсеній Яценюк і Петро Порошенко

У 2014 році Байден намагався переконати Порошенка і Яценюка відмовитися від їх впертого небажання працювати разом

Колишній віце-президента Джо Байден у кінці 2017 року провів місяці, обмінюючись телефонними дзвінками з Петром Порошенком і Арсенієм Яценюком, намагаючись переконати їх кожного окремо поставити інтереси країни над своїми політичними амбіціями. Про це Байден написав у свої мемуарах, які були опубліковані у США в листопаді цього року.

Книгу «Пообіцяй мені, тато» Байден присвятив своєму старшому синові Бо, який помер від раку мозку в 46 років.

Один з епізодів його мемуарів стосується подій кінця листопада 2014 року, коли Байден повернувся в США після поїздки до Києва. Він описує, як умовляв Порошенка і Яценюка діяти спільно.

«Страна» дає відповідний уривок із книги Байдена.

«Тим часом новий президент України і його новий прем'єр-міністр постійно стикалися з проблемами довіри. Президент Петро Порошенко і прем'єр-міністр Яценюк представляли конкуруючі сторони, а недавні вибори виявилися для них кровопролитними і роз'єднуючими. Вони робили ставку більше на досягнення політичних цілей, ніж на управління. Партії Порошенка і Яценюка втрачали енергію і віддалялися одна від одної, коли вони повинні були створювати інститути безпеки, здатні захистити від Путіна. Українці ще не сформували чинний коаліційний уряд в кінці листопада, через шість місяців після того, як Порошенко зайняв пост президента. Якби не вийшло зробити це найближчим часом, це б означало дострокові вибори. І це було б глобальною проблемою. Агенти Путіна напевно накидали б гроші на кампанії проросійських кандидатів і, ймовірно, припинили будь-які надії на реальну незалежність в Україні. Європейський союз і НАТО, швидше за все, залишили б Україну як безнадійну проблему, і країна увійшла б в отруйну орбіту Росії. Відвага і жертва стількох людей в Революцію гідності ні до чого б не привели», - розповів Байден.

Він повідомив, що витратив два повних дні в Києві, «намагався переконати Порошенка і Яценюка відмовитися від їх впертого небажання працювати разом».

За словами Байдена, після того як він повернувся додому, Яценюк подзвонив йому по секретного зв'язку, щоб повідомити про формування коаліційного уряду. Байден зазначив, що був дуже задоволений такими новинами.

Нагадаємо, Байден також заявив, що після його телефонної розмови з Віктором Януковичем у лютому 2014 року екс-президент утік із України.