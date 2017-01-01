Байден заявив, що Янукович утік з України після його дзвінка

У мемуарах Байден розповів про свої телефонні дзвінки Януковичу

Колишній віце-президента Джозеф Байден стверджує, що у під час Євромайдану саме після його дзвінка Віктор Янукович утік з України. Про це він написав у свої мемуарах, які були опубліковані у США в листопаді цього року. Книгу «Пообіцяй мені, тато» Байден присвятив своєму старшому синові Бо, який помер від раку мозку в 46 років. Книга



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Джозеф Байден і Віктор Янукович до Євромайдану

У мемуарах Байден розповів про свої телефонні дзвінки Януковичу

Колишній віце-президента Джозеф Байден стверджує, що у під час Євромайдану саме після його дзвінка Віктор Янукович утік з України. Про це він написав у свої мемуарах, які були опубліковані у США в листопаді цього року.

Книгу «Пообіцяй мені, тато» Байден присвятив своєму старшому синові Бо, який помер від раку мозку в 46 років.

Книга містить 272 сторінки, а для українського читача вона особливо цікава тим, що Байден описує свої 6 поїздок в Україну і спілкування як з представниками колишнього керівництва країни, так і з нинішньою владою.

«Страна» дає уривок із книги Байдена, де йдеться про втечу Януковича.

«Я зробив останній з багатьох термінових дзвінків Януковичу в кінці лютого 2014 року, коли його снайпери вбивали українських громадян десятками і у нас були достовірні відомості про те, що він готує ще більш жорсткий розгін. Я кілька місяців звертав його увагу на те, що він повинен проявляти стриманість у відносинах зі своїми громадянами, але в ту ніч, через три місяці після початку протестів, я сказав йому, що все скінчено. Прийшов час відкликати своїх бойовиків, і він пішов», - написав Байден.

«Я нагадав йому (Януковичу. – Ред.), що його єдиними реальними прихильниками були політичні покровителі і маніпулятори у Кремлі і що йому не варто очікувати, що російські друзі врятують його від цієї катастрофи. Я зазначив, що Янукович втратив довіру українського народу і що історія жорстоко покарає його, якщо він буде продовжувати вбивати людей. Принижений, Янукович втік з Україна на наступний день - завдяки мужності і рішучості протестувальників, - і контроль над державою тимчасово опинився в руках молодого патріота на ім'я Арсеній Яценюк», - зазначив Байден.

Зазначимо, що в реальності в.о. президента тоді став Олександр Турчинов, а Яценюк лише через кілька днів став прем'єр-міністром.