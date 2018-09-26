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    Політика

    Екс-міністр: Прокуратура, СБУ, міліція – всі мають відношення до контрабанди

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    Данилюк: Нещодавні публічні наради щодо боротьби з контрабандою є сюром - Екс-міністр: Прокуратура, СБУ, міліція – всі мають відношення до контрабанди
    Данилюк: Нещодавні публічні наради щодо боротьби з контрабандою є сюром

    Данилюк каже, що Гройсманові слід попросити «перестати красти» своїх друзів

    Силові структури, зокрема, прокуратура, СБУ, митниця, податкова міліція причетні до контрабанди в Україні. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив екс-міністр фінансів Олександр Данилюк.

    За його словами, заклики прем’єр-міністра Володимира Гройсмана «перестати красти» мали б бути висловлені конкретним адресатам, а не в ефірі.

    «Я думаю, що всі погоджуються з ним (Гройсманом – «Главком») – досить красти. Але це треба було йому не в ефірі казати, а зустрітися зі своїми «реальними» друзями і сказати це їм в очі», - переконаний Данилюк.

    Екс-очільник Міністерства фінансів також упевнений, що публічними зібраннями за участю силовиків корупцію в країні не здолати.

    «Для мене були повним сюром нещодавні публічні наради щодо боротьби з контрабандою. Але ж всі учасники нарад мали пряме відношення до контрабанди – прокуратура, СБУ, митниця, міліція… Зрозуміло, що такі розборки не мають на меті побороти контрабанду, це робиться інакше», - сказав він.

    Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що запроваджені урядом заходи по боротьбі з контрабандою збільшили надходження до бюджету на 70-80 мільйонів гривень щодня.

    20 червня Кабінет міністрів ухвалив стратегію боротьби з контрабандою. До її реалізації долучаться Міністерство внутрішніх справ, Генеральна прокуратура, Державна фіскальна служба та Національна поліція.

    У Державній фіскальній службі заявили, що в липні контрабанда лісу з України зменшилася втричі.

    Недостатній митний контроль і корупція на митниці – це невирішена проблема в Україні. Крім того, щорічно тільки через відсутність належного митного контролю та звички митників «вирішувати питання» в обхід закону український бюджет втрачає мільярди доларів. Саме до таких висновків прийшли автори статті в німецькому виданні Süddeutsche Zeitung (SZ), яка викриває деякі з поширених схем обходу закону на митниці України.

    Повний текст інтерв'ю читайте тут:

    Екс-міністр фінансів Олександр Данилюк: Мені соромно за те, як уряд Гройсмана приймав рішення

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