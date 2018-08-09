Фіскальна служба: у липні контрабанда лісу зменшилася втричі



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Експорт лісоматеріалів

Основним ризиком під час вивезення лісоматеріалів є внесення недостовірних відомостей щодо характеристик товару

У Державній фіскальній службі (ДФС) заявляють, що в липні контрабанда лісу з України зменшилася втричі.

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

«Середньодобовий показник оформлення на експорт паливної деревини в липні поточного року зменшився майже втричі в порівнянні з червнем. Так, у червні 2018 року в середньому протягом доби оформлялося в режимі експорт понад 2,8 тис. тонн вантажів, у липні цей показник скоротився до 1,5 тис. тонн, а за період з 23 липня (посилення заходів) по 6 серпня середньодобовий показник склав 0,8 тис. тонн. Отже середньодобовий експорт зменшено втричі в порівнянні з червнем», - йдеться в повідомленні.

У ДФС зазначили, що основним ризиком під час вивезення лісоматеріалів є внесення недостовірних відомостей щодо характеристик товару в сертифікат про походження. Йдеться про підміну кодів. Наприклад, ліс кругляк, заборонений до вивезення, декларується як паливна деревина.

Протягом 7 місяців 2018 року митницями ДФС порушено 45 справ про порушення митних правил на загальну суму близько 40 млн грн.

У 2017 році було порушено 163 справи на суму 20 млн грн. Застосовано стягнень (штрафів та конфіскацій) на суму 2,6 млн грн.

Раніше стало відомо, що Порошенко не підписав закон, який передбачав обмеження річного обсягу заготівлі необроблених лісоматеріалів 25 млн кубометрів на період дії мораторію на експорт необроблених лісоматеріалів та посилення відповідальності за контрабанду лісу.

Згодом в Адміністрації президента пояснили, що Порошенко підтримує посилення кримінальної відповідальності за контрабанду лісу, однак проти лобістських схем, які порушують умови ЗВТ з ЄС.

У Адміністрації президента запевнили, що Порошенко підпише закон після внесення парламентом відповідних змін до нього.