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    Екснардеп звинуватив канал «Дом» в цензурі через незручні питання Лещенку

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    Мосійчук стверджує, що його видалили з ефіру після запитання Лещенку про корупцію в &laquo;Укрзалізниці&raquo; - Екснардеп звинуватив канал «Дом» в цензурі через незручні питання Лещенку
    Мосійчук стверджує, що його видалили з ефіру після запитання Лещенку про корупцію в «Укрзалізниці»
    фото: glavcom.ua

    «Телеканал «Дом» наочно продемонстрував якою буде «тепла інформаційна ванна» для людей Банкової», – Мосійчук

    Колишній Народний депутат Ігор Мосійчук звинуватив державний телеканал Дом в цензурі через те, що телеканал посеред ефіру відключив його після незручного запитання члену наглядової ради «Укрзалізниці» і близькому до Офісу президента спікеру Сергію Лещенку.

    Про це Мосійчук заявив в своєму телеграм-каналі.

    «Через незручні питання до члена наглядової ради «Укрзалізниці» Сергія Лещенка мене щойно викинули/вимкнули з ефіру програми Лейла Мамедова і Георгія Беркадзе «Презумпція винуватості» на телеканалі «Дом» героєм якої був цей горе залізничник!», – заявив Мосійчук.

    Згодом Мосійчук уточнив, що його видалили ефіру після запитання Лещенку про корупцію в «Укрзалізниці» і його зав’язки з олігархом Віктором Пінчуком.

    «Телеканал «Дом» наочно продемонстрував якою буде «тепла інформаційна ванна» для людей Банкової. Так, Ігоря Мосійчука прибрали з ефіру після незручних питань «говорящій голові» Офісу президента, члену Наглядової ради «Укрзалізниці» Лещенка про його зв'язки з олігархом Пінчуком», – поширив згодом Мосійчук допис одного з телеграм-каналів.

    Нагадаємо, телеканал Дом контролюється Міністерством з реінтеграції окупованих територій. В грудні 2021 року на утримання каналу з бюджету витратили 533 млн грн.

    За словами експерті, телеканал ДОМ має увійти в медіа-імперію Офісу президента разом з телеканалами «Рада», «4 каналом» і медіа олігарха Ігоря Коломойського.

    Теги: Сергій Лещенко ЗМІ Ігор Мосійчук цензура
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    Екснардеп звинуватив канал «Дом» в цензурі через незручні питання Лещенку