Утримання «Дому» в грудні обійшлося бюджету в понад 500 млн грн

З серпня 2021 року телеканал «Дом» активно почали рекламувати на білбордах, а також по радіо в супермаркетах

Судячи з тендерів, найбільше грошей канал витрачає на обладнання, російськомовні серіали та політичні ток-шоу

Витрати державного бюджету на утримання телеканалу «Дом» і UATV в грудні 2021 року становили 533 млн грн. Про це свідчать дані офіційного сайту публічних фінансів spending.gov.ua про всі платежі ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України».

З 1 по 31 грудня 2021 року держпідприємство здійснило 575 платежів на користь 151 контрагентів на загальну суму 532,5 млн грн. Найбільшу суму отримало ТОВ «Компел» – 140,9 млн грн як оплату за телевізійне обладнання. По 34 млн грн отримали громадська організація «Укркінофест» та ТОВ «Стар Медіа» за виробництво аудіо-візуальної продукції.

23 млн грн було перераховано на рахунки 37 ФОПів, за рекламу, розробку декорацій та інші послуги. За даними видання Forbes, з серпня 2021 року телеканал «Дом» почали рекламувати на білбордах у Києві, Харкові, Одесі та інших містах, а також по радіо в супермаркетах NOVUS.

За словами керівництва «Дому», реклама потрібна, щоб про канал дізналися переселенці по всій країні, а не лише мешканці окупованих територій. За підрахунками «Детектор Медіа», лише на рекламу з держбюджету виділено 30 млн грн. Загалом на «Дом» та на UATV – обидва входять до «Мультимедійної платформи іномовлення України» – в 2021 році держава витратила 348,7 млн грн ($12,8 млн). Бюджет на 2022-й зріс майже на 14 млн грн. Близько 70% цих грошей іде на «Дом» і лише 30% – на UATV, каже медіаексперт Андрій Соломаха. Судячи з тендерів, найбільше грошей канал витрачає на обладнання, російськомовні серіали та політичні ток-шоу.