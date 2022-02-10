Лещенко не відповів, навіщо б'ють молотками по колесах вагонів

Заступник голови наглядової ради «Укрзалізниці» заявив журналістам, що питання неузгоджене

Заступник голови Наглядової ради АТ «Укрзалізниця» Сергій Лещенко під час прямого ефіру на одному з телеканалів не зміг відповісти на запитання глядачів: «Навіщо залізничники б'ють по колесах молотком на зупинках?». Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналах.

Лещенко відповів, що члени наглядової ради «Укрзалізниці» не можуть публічно нічого розповідати про «Укрзалізницю».

«Тепер найцікавіше все в цій історії про залізницю. Ви знаєте, що «Укрзалізниця» – це підприємство, в якому я є в Наглядовій раді. На минулому засіданні, першому засіданні Наглядової ради, в нас була дуже серйозна внутрішня розмова в ході якого керівник Наглядової ради він сказав дуже жорстко. Він поставив умови, що жоден член Наглядової ради не може виступати на будь-яких публічних майданчиках про «Укрзалізницю», – сказав Лещенко.

Ведуча зазначила, що це загальні питання про залічників. Лещенко зазначив, що такі питання не були обговорені перед ефіром програми.

«Ці умови моєї участі в ефірі були попередньо з вами проговорені, оскільки я, коли вступив на цю посаду чітко окреслив, що жодні теми, які стосуються «Укрзалізниці» я обговорювати не можу, оскільки є така інструкція Наглядової ради до своїх членів Наглядової ради. І тому давайте шукати розмову, в такий спосіб будувати, щоб ми не підставляли мене перед тим органом, в якому я працюю», – сказав заступник голови Наглядової ради АТ «Укрзалізниця».

Ведуча була змушена сама давати відповідь на запитання глядачів.

«Вони роблять це для того, щоб запобігти руйнації колісних пар. Це дуже коротко. Це така собі акустична діагностика», – пояснила ведуча.

Раніше Лещенко відзвітував, що в перший тиждень як заступник голови наглядової ради «Укрзалізниці» перевірив декілька депо та три шпальні заводи.

Нагадаємо, 2 лютого наглядова рада «Укрзалізниці» обрала собі нового голову, його заступником став Лещенко.

У вересні Кабінет міністрів не продовжив контракти з головою наглядової ради «Укрзалізниці» Шевкі Аджунером та членами Сергієм Лещенком, Андреасом Матьє та Олегом Журавльовим. Таким чином з 21 вересня повноваження вищевказаних осіб було припинено. Лещенко був членом наглядової ради з грудня 2019 року.

Лещенко подавав в НАЗК повідомлення, згідно з яким від початку 2021 року щомісяця його зарплата в «Укрзалізниці» становила понад 300 тис. грн.

Додамо, що Анастасія Топольська, відома під псевдонімом Dj Nastia, що є дружиною ексчлена Наглядової ради «Укрзалізниці» Сергія Лещенка, вдруге за 2021 рік виступила у столиці країни-агресора Москві.

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