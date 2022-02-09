ЗМІ: Макрон озвучив Путіну пропозиції щодо України, які не були погоджені з НАТО

Ще одне західне видання повідомило про таємничі домовленості Путіна та Макрона

За даними Daily Mail, Макрон запропонував Путіну закріпити за Україною нейтральний статус

Президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, нібито, зробив йому кілька пропозицій щодо України, які не були погоджені з партнерами Парижа. Про це, із посиланням на власні джерела, повідомило британське видання Daily Mail.

За даними видання, французький лідер, озвучив у розмові з російським президентом кілька ініціатив. Зокрема, він запропонував закріпити за Україною нейтральний статус, виключивши для неї можливість вступу до НАТО.

При цьому пропозиції Макрона раніше не отримували схвалення з боку союзників Парижа з Північноатлантичного альянсу, зокрема Великої Британії. За словами джерел газети в британському уряді, французький президент навіть не намагався проконсультуватися з партнерами НАТО перед переговорами з Путіним.

«Макрон займається своїми справами, ми знаємо, що відбувається. Він вийшов за межі позиції НАТО. Але це цікаво», – зазначило джерело Daily Mail у британському уряді.

Нагадаємо, 7 лютого у Кремлі відбулися переговори президентів Франції та Росії Емманюеля Макрона та Володимира Путіна. Їх основною темою було врегулювання ситуації навколо України.

Наступного дня Макрон відвідав Київ, де провів переговори із українським лідером Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці.

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