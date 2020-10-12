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    Політика

    Експерт пояснив, чому «Слузі народу» конче необхідно змінювати владу у Запоріжжі

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    Кандидатом в мери Запоріжжя від партії &laquo;Слуга Народу&raquo; є Віталій Тишечко - Експерт пояснив, чому «Слузі народу» конче необхідно змінювати владу у Запоріжжі
    Кандидатом в мери Запоріжжя від партії «Слуга Народу» є Віталій Тишечко

    У Запоріжжі компромісів між старою владою і командою Президента не буде, — політичний експерт Олександр Охріменко

    Економічна ситуація в Запоріжжі небажана для репутації Президента і ОП - місто опинилося на межі банкрутства. Тому в команді «Слуги народу» намагатимуться змінити керівництво міста всіма доступними способами. Ніяких компромісів між старою владою і командою Президента в цьому місті не буде.

    Про це в Facebook заявив економічний оглядач і політичний експерт Олександр Охріменко.

    «За крісло мера в Запоріжжі готові боротися. Ніяких компромісів як у Києві не буде. Сьогодні Запоріжжя фактично стоїть на межі банкрутства. Місто набрало кредитів на 1 млрд 477 млн грн. А відповідно до показників Прогнозу бюджету міста Запоріжжя на 2021-2022 роки межа загального обсягу місцевого боргу та гарантованого територіальною громадою міста боргу на кінець 2020 становитиме вже 3,5 млрд грн», — повідомив експерт.

    За словами Олександра Охріменка, борги міського бюджету Запоріжжя, в тому числі, ростуть через завищені ставки по кредитах.

    «Останні два кредити на 600 млн грн місто отримало під 19,5% річних. При тому, що середня ставка по муніципальних кредитах, як правило, не перевищує 16%», — написав він.

    Відзначимо, що основні виплати по тілу кредитів, які Запоріжжя взяло в період з 2018 року по перше півріччя 2020 року, розпочнуться вже цієї осені - з 2 листопада. При цьому на обслуговування кредитів місто за два роки вже витратило понад 200 млн грн - 93 млн грн в 2019 і 129 в 2020-му році.

    «Виплачувати гроші по тілу останніх кредитів Запоріжжя почне тільки цієї осені - з 2 листопада, відразу після виборів. І ось тоді почнуться по-справжньому непопулярні рішення. Чи розуміють в партії «Слуга Народу», що Запоріжжя стоїть на межі банкрутства і повного колапсу? Ймовірно, так. І тому в місті розгорнули активну боротьбу за крісло мера», — підсумував експерт.

    Нагадаємо, що кандидатом в мери Запоріжжя від політичної партії «Слуга Народу» є Віталій Тишечко. Основним опонентом кандидата від команди президента є чинний мер Володимир Буряк.

    Запоріжжя мер
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