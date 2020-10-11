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    Кримінал

    У Запоріжжі педофіл жорстоко поглумився над трирічною дитиною

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    Обвинувачений визнав провину, а свої дії пояснив тим, що він начебто проводив журналістське розслідування для викриття педофілів - У Запоріжжі педофіл жорстоко поглумився над трирічною дитиною
    Обвинувачений визнав провину, а свої дії пояснив тим, що він начебто проводив журналістське розслідування для викриття педофілів

    Збоченцем виявився працівник одного з українських телеканалів

    У Запоріжжі суд виніс вирок 23-річному чоловіку, який ґвалтував свою трирічну похресницю і знімав процес на відео для подальшого розповсюдження порнографічних матеріалів в мережі. Збоченцем виявився працівник одного з українських телеканалів, який наступні сім років проведе в місцях позбавлення волі.

    Про це йдеться у вироку Орджонікідзевського районного суду Запоріжжя, який опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень.

    Обвинувачений визнав провину, а свої дії пояснив тим, що він начебто проводив журналістське розслідування для викриття педофілів.

    23-річний чоловік працював оператором на місцевому телеканалі, де вів спортивні репортажі й гімнастику. Чоловік неодружений, дітей не має. Злочинні дії щодо своєї трирічної похресниці, в будинку батьків якої він часто бував і залишався з дитиною наодинці, він почав ще рік тому.

    На поведінку дитини звернула увагу її мама, яка і звернулася до поліції з підозрами щодо чоловіка. Правоохоронці затримали збоченця у червні минулого року. Під час обшуків у його будинку та перевірки комп’ютерної техніки було виявлено сотні фото- й відеоматеріалів із дитячою порнографією, які чоловік публікував на одному з Telegram-каналів.

    Колегія суддів Орджонікідзевського районного суду Запоріжжя ухвалила рішення відправити збоченця-журналіста в місця позбавлення волі на сім років.

    Запоріжжя суд розслідування вирок педофіл
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