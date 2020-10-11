У Запоріжжі педофіл жорстоко поглумився над трирічною дитиною



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Обвинувачений визнав провину, а свої дії пояснив тим, що він начебто проводив журналістське розслідування для викриття педофілів

Збоченцем виявився працівник одного з українських телеканалів

У Запоріжжі суд виніс вирок 23-річному чоловіку, який ґвалтував свою трирічну похресницю і знімав процес на відео для подальшого розповсюдження порнографічних матеріалів в мережі. Збоченцем виявився працівник одного з українських телеканалів, який наступні сім років проведе в місцях позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку Орджонікідзевського районного суду Запоріжжя, який опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень.

Обвинувачений визнав провину, а свої дії пояснив тим, що він начебто проводив журналістське розслідування для викриття педофілів.

23-річний чоловік працював оператором на місцевому телеканалі, де вів спортивні репортажі й гімнастику. Чоловік неодружений, дітей не має. Злочинні дії щодо своєї трирічної похресниці, в будинку батьків якої він часто бував і залишався з дитиною наодинці, він почав ще рік тому.

На поведінку дитини звернула увагу її мама, яка і звернулася до поліції з підозрами щодо чоловіка. Правоохоронці затримали збоченця у червні минулого року. Під час обшуків у його будинку та перевірки комп’ютерної техніки було виявлено сотні фото- й відеоматеріалів із дитячою порнографією, які чоловік публікував на одному з Telegram-каналів.

Колегія суддів Орджонікідзевського районного суду Запоріжжя ухвалила рішення відправити збоченця-журналіста в місця позбавлення волі на сім років.