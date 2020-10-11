12 смертей за добу. Коронавірус атакує столицю



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Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі

«За минулу добу в столиці ще 502 хворих на коронавірус» – Кличко

За минулу добу в столиці ще 502 хворих на коронавірус. 12 людей померли. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Захворювання на коронавірус за минулу добу в Києві виявили в 502 людей. 12 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 481 киянина. На сьогодні в столиці вже 27 497 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», – повідомив Кличко.

Захворіли: 290 жінок віком від 19 до 85 років,188 чоловіків віком від 18 до 87 років,10 дівчаток від одного місяця до 17 років та 14 хлопчиків від 1 до 17 років.

Захворіли, зокрема, 17 медиків.

До лікарень столиці потрапили 60 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 75 людей. Усього коронавірус подолали 9 702 мешканці Києва.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 126, в Оболонському – 82. Та в Дніпровському районі – 65 випадків, – зазначив мер. – Ситуація із розповсюдженням вірусу – тривожна. Не будьте легковажними, не нехтуйте правилами! Бережіть себе», – наголосив Віталій Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 261034

Хворіють 142555

Одужали 113507

Померли 4972

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 10 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4768 осіб. Це на 960 випадків менше, ніж днем раніше (5728).

Одужали за минулу добу – 937 людей (у попередній день 1920), померли 85 осіб, (у попередній день 108).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 261034 людини, одужали 113507 осіб, летальних випадків – 4972.