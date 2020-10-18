Ексспікер Литвин звернуся до президента через коронавірус



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Ексспікер Володимир Литвин звернуся до президента через епідемію коронавірусу

Литвин описав ситуацію у медзакладах на своїй малій батьківщині на Житомирщині

Ексспікер у своєму зверненні описав ситуацію з місцевими органами влади, які не займаються питаннями епідемії коронавірусу, а мобілізовані на вибори. Литвин зазначає, що кошти з державного коронавірусного фонду, судячи з повідомлень ЗМІ, тринькаються на все, але не за призначенням.

Звернення ексспікер Литвин оприлюднив на сторінці у Фейсбук.

«У п’ятницю у Новоград-Волинській міськрайлікарні Житомирської області від коронавірусу померли двоє людей. І так щодня пацієнти йдуть з життя. Смертей могло б бути ще більше, якби не самовіддана робота медиків і не допомога медзакладу від громадян та організацій.

На початках у медиків зовсім не було засобів захисту та найнеобхіднішого, щоб працювати з хворими. Завдячуючи небайдужим цю проблему частково вирішено. Зауважу: не державою, а небайдужими земляками.

Розростання масштабів епідемії обернулось другою проблемою – нестачею лікарів. Працюючі медики виснажені до межі. Знову ж таки ніхто на державному рівні нею не переймається. І, очевидно, нікому; у центрі й на місцях начальство відмобілізоване на вибори. Прикладом може служити міністр охорони здоров’я», – написав Литвин.

Як повідомив ексспікер, до безлічі елементарних питань, які централізовано не розв’язуються, додалася тема відсутності медичного кисню. Концентраторів кисню, придбаних за допомогою громадян, катастрофічно не вистачає.

«Місцеві органи влади від розв'язання питання самоусунулись. Та й за рівнем кваліфікації й відповідальності їх керівники ні на що не спроможні. Зате, повторююсь, активно займаються виборчою кампанією, працюють, не покладаючи рук, над організацією виконання доведених планів.

З центру, тобто з Києва, звучить немов мантра – все під контролем, усім необхідним лікарні та хворі забезпечені. Ніхто з великих київських керівників «не опускається» хоча б до рівня району. На паперах і у зведеннях ситуація під контролем, насправді все кинуто напризволяще – на місцевих організаторів медицини та небайдужої громадськості», – наголосив ексспікер.

З його словами, держава витягує останнє з людей на лікування. Тоді як кошти з державного коронавірусного фонду, судячи з повідомлень ЗМІ, тринькаються на все, але не за призначенням, не на громадян. І все сходить з рук. Народ випробовують на виживання.

«Прошу від усіх жителів поліського краю дати їм тверду надію та реальні підстави для їх життя. Для цього потрібно, знову ж таки реально, забезпечити лікарні першочерговим, тим же медичним киснем, та підтримати медиків не на словах, а на ділі», – звернувся до президента Литвин.