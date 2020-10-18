  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    В Україні понад 75% людей, які пішли з життя через коронавірус, старші 60 років, – Степанов

    • Розсилка
    В Україні за минулу добу, 17 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5231 особи - В Україні понад 75% людей, які пішли з життя через коронавірус, старші 60 років, – Степанов
    В Україні за минулу добу, 17 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5231 особи

    Міністр закликав громадян користуватись медичними масками, антисептиками та дотримуватись дистанції

    В Україні із загальної кількості померлих внаслідок коронавірусної хвороби Covid-19, відсоток людей, які старше 60 років – 75,7%. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «У нас із загальної кількості померлих людей, відсоток людей, які старше 60-ти років – це 75,7%. 75% людей, які пішли з життя через Covid-19 – це люди, старші 60-ти», – сказав Степанов.

    Він закликав громадян, особливо старших за 60 років, користуватись медичними масками та антисептиками, дотримуватись дистанції.

    «Не виходьте з дому, якщо в цьому немає потреби. Просо бережіть себе і просто подумайте, що Covid-19 знаходиться поруч», – наголосив міністр.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      293641
    • Хворіють
      164011
    • Одужали
      124113
    • Померли
      5517

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 17 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5231 особи. Це на 1179 випадків менше, ніж днем раніше (6410). 

    Одужали за минулу добу – 1264 особи (у попередній день 2194), померли 90 осіб (у попередній день 109).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 18 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 298872 людини, одужали 125377 осіб, летальних випадків – 5607 осіб.

    Читайте також:
    8 тисяч хворих щодня вже за тиждень. Що говорять наукові прогнози пандемії в Україні
    міністр Максим Степанов хвороби коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies