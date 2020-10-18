В Україні понад 75% людей, які пішли з життя через коронавірус, старші 60 років, – Степанов



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В Україні за минулу добу, 17 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5231 особи

Міністр закликав громадян користуватись медичними масками, антисептиками та дотримуватись дистанції

В Україні із загальної кількості померлих внаслідок коронавірусної хвороби Covid-19, відсоток людей, які старше 60 років – 75,7%. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«У нас із загальної кількості померлих людей, відсоток людей, які старше 60-ти років – це 75,7%. 75% людей, які пішли з життя через Covid-19 – це люди, старші 60-ти», – сказав Степанов.

Він закликав громадян, особливо старших за 60 років, користуватись медичними масками та антисептиками, дотримуватись дистанції.

«Не виходьте з дому, якщо в цьому немає потреби. Просо бережіть себе і просто подумайте, що Covid-19 знаходиться поруч», – наголосив міністр.

Коронавірус в Україні

Всього 293641

Хворіють 164011

Одужали 124113

Померли 5517

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 17 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5231 особи. Це на 1179 випадків менше, ніж днем раніше (6410).

Одужали за минулу добу – 1264 особи (у попередній день 2194), померли 90 осіб (у попередній день 109).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 18 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 298872 людини, одужали 125377 осіб, летальних випадків – 5607 осіб.

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