В українській армії за добу зафіксували 91 випадок коронавірусу



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У закладах охорони здоров’я перебуває 14 військовослужбовців

У ЗСУ зафіксовано 13-й летальний випадок від Covid-19

У Збройних Силах України за минулу добу зареєстровано 91 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19, також – одна людина померла, про це повідомили у Командуванні Медичних сил ЗСУ у Facebook.

«Станом на 10.00 18 жовтня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 1082 особи. Всього за час пандемії одужало 3220 осіб», – вказано у повідомленні.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 465 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 54 особи.

«На жаль у Збройних Силах України зафіксовано 13-й летальний випадок спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу Covid-19. За минулу добу зареєстровано 91 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 14 осіб. Вдома під наглядом медичної служби перебуває 77 осіб», – додали у ЗСУ.

Коронавірус в Україні

Всього 293641

Хворіють 164011

Одужали 124113

Померли 5517

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 17 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5231 особи. Це на 1179 випадків менше, ніж днем раніше (6410).

Одужали за минулу добу – 1264 особи (у попередній день 2194), померли 90 осіб (у попередній день 109).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 18 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 298872 людини, одужали 125377 осіб, летальних випадків – 5607 осіб.

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