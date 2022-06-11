Елітне авто за $500 тис: чиновник «Нафтогазу» знайшов виправдання

Діденко запевняє, що купив машину для друга

Ексрадник голови «Нафтоназу» Олег Діденко, який у розпал війни купив собі елітне авто – Bentley за $500 тис, прокоментував скандал. Про це він розповів в коментарі ЗМІ.

«По-перше, заява на звільнення мною написана добровільно. Спочатку хочу звернути увагу, що машину я купив офіційно і на себе. Тобто я свідомо розумів, що ця інформація може стати публічною. Не на родичів, не на знайомих», – сказав Діденко.

Діденко пояснив, що в травні до нього звернувся друг, громадянин Німеччини, Роман Ліпкін. Він захотів придбати цей автомобіль, оскільки ціна в Україні його була значно нижчою чим в Європі через різницю в курсі.

«Особисто приїжджати до Києва і робити це він відмовився з міркувань безпеки. Ми домовились з ним, що я придбаю цю машину і перепродам йому по вигідній ціні. А різницю відправимо на благодійність», – зазначає Діденко.

Чиновник «Нафтогазу» повідомив, що автомобіль в Україні коштував 9 млн 464 тис. 976 грн. По реальному курсу 37 гривень за євро його ціна виходила 255 тис. 810 євро. А ціна в Європі такого автомобіля складала 315 тис. 000 євро.

«Мій друг хотів придбати її за 300 тис. 000 євро. Різницю в 45 тис євро ми хотіли відправити на благодійну допомогу. Для того, щоб не було питань і я міг довести все: я оформив машину на себе, по такій ціні, і офіційно планував перепродати машину другу в найближчі тижні. Для цього її ще треба доставити в Німеччину», – зазначає чиновник.

Як відомо, радник голови НАК «Нафтогаз» Олег Діденко сьогодні опинився у центрі скандалу. Нардеп Олексій Кучеренко оприлюднив інформацію, що Діденко у травні цього року, у розпал війни, купив собі елітне авто – Bentley за $500 тис. З моменту публікації допису Кучеренка до публікації про звільнення Діденка минуло приблизно дві години.

Вчора сталов відомо про те, що «Нафтогаз» звільнив Діденка з займаної посади.

Додамо, що Олег Діденко шість років – з 2014 по 2020 рік – очолював «Газ України». Юрій Вітренко після призначення головою правління НАК «Нафтогаз» запросив Діденка стати його радником.