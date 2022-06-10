Чиновник із «Нафтогазу» у розпал війни купив Bentley за $500 тис – нардеп

Для посадовця із НАК «Нафтогаз» війна не стала завадою для покупки дорогого авто

Радник голови правління «Нафтогазу» Олег Діденко нещодавно придбав собі нове авто – елітний автомобіль Bentley за $500 тис. Про це повідомив народний депутат від ВО «Батьківщина» Олексій Кучеренко.

«Олег Діденко, радник голови правління «Нафтогазу» Юрія Вітренко. Гаманець Юрія Юрійовича. В розпал війни купує новий Bentley за $0,5 млн, нікого не соромиться», – написав нардеп.

Кучеренко також повідомив, що наприкінці липня минулого року Діденко купив ще й Mercedes «кубік» за $300 тис. Однак тоді він оформив нове авто на маму.

«Мабуть, ще був обережним. Зараз у зв’язку с «особливим статусом» Юрія Юрійовича в державі – вирішив вже й не соромитися», – написав політик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів проситиме Верховну Раду скасувати безмитне ввезення в Україну автомобілів.

Як відомо, на початку квітня в Україні набув чинності закон №7190П, який на час воєнного стану скасовував мита, ПДВ та акциз на розмитнення автомобілів.

У перші тижні війни автомобілі з-за кордону в Україну ввозилися лише для потреб військових, евакуації громадян та доставляння гуманітарних вантажів. А через місяць після початку повномасштабного військового вторгнення Верховна Рада скасувала податки та збори на імпорт автомобілів для всіх громадян.

До слова, нардепка від «Батьківщини» Альона Шкрум заявила, що масове ввезення дорогих автомобілів під нульове розмитнення – це міф. Насправді, зазначила депутатка, за час дії цієї норми до України завезли тільки 40 автомобілів, ціна яких перевищувала 2 млн грн.