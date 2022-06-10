«Нафтогаз» звільнив чиновника, який оскандалився покупкою елітного авто

У компанії заявили, що «не коментують і не несуть відповідальність за особисте життя співробітників»

Про звільнення чиновника «Нафтогазу» оголосили приблизно через дві години після публікації скандального допису про покупку авто

НАК «Нафтогаз» звільнив Олега Діденка з посади радника голови компанії. Про це йдеться у повідомленні пресслужби «Нафтогазу».

«Олега Діденка звільнено з НАК «Нафтогаз України», – йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що вони «не коментують і не несуть відповідальність за особисте життя співробітників».

Як відомо, радник голови НАК «Нафтогаз» Олег Діденко сьогодні опинився у центрі скандалу. Нардеп Олексій Кучеренко оприлюднив інформацію, що Діденко у травні цього року, у розпал війни, купив собі елітне авто – Bentley за $500 тис. З моменту публікації допису Кучеренка до публікації про звільнення Діденка минуло приблизно дві години.

Додамо, що Олег Діденко шість років – з 2014 по 2020 рік – очолював «Газ України». Юрій Вітренко після призначення головою правління НАК «Нафтогаз» запросив Діденка стати його радником.

Нагадаємо, Кабінет міністрів перепризначив Юрія Вітренка головою правління «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» строком на один рік. Контракт буде чинним до 29 квітня 2023 року.

2 травня Кабінет міністрів погодив рішення правління НАК «Нафтогаз України» про відсторонення генерального директора «Укргазвидобування» Олени Кобець від здійснення повноважень. Цим же розпорядженням уряд погодив тимчасове покладання повноважень голови компанії на першого заступника генерального директора «Укргазвидобування» Олександра Романюка.