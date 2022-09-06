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Епіфаній став почесним громадянином муніципалітету Нестос (фото)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Епіфаній став почесним громадянином муніципалітету Нестос (фото)
Блаженнійший Митрополит Епіфаній оголошений почесним громадянином муніципалітету Нестос (Греція)
фото: pomisna.info

Визнання Митрополита Епіфанія почесним громадянином Нестоса названо виявом поваги до боротьби та страждань українського народу під час нинішньої війни

Під час особливої урочистої церемонії, яка відбулася перед будинком дімархії (місцевої адміністрації) муніципалітету Нестос в області Східна Македонія і Фракія Всесвятійший Вселенський Патріарх Варфоломій та Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній були оголошені почесними громадянами. Про це повідомила пресслужба Київської Митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ).

Відповідне рішення оголосив керівник муніципальної ради. Церемонія відбулася 5 вересня 2022 р., на третій день офіційного візиту Предстоятеля ПЦУ до Греції.

Гостями церемонії були ієрархи та духовенство Вселенського Патріархату, Церкви Греції та Православної Церкви України, представники центральної і місцевої влади, місцеві мешканці.

Оголошуючи рішення, дімарх (глава адміністрації муніципалітету) Саввас Міхаілідіс зазначив, що рішення про визнання Митрополита Епіфанія почесним громадянином Нестоса є виявом поваги до боротьби та страждань українського народу під час нинішньої війни, а також підкреслює історичне значення першого візиту Предстоятеля Православної Церкви України до Греції.

Блаженнійший владика подякував за виявлену йому високу честь. Також на згадку про подію Предстоятель Православної Церкви України подарував дімарху ікону Христа Спасителя.

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Після завершення урочистостей всі учасники прибули до місця закладання храму на честь святого Євгенія Трапезундського на цвинтарі. Молитву і благословення звершив Вселенський Патріарх Варфоломій.

У подячному слові після освячення правлячий архієрей митрополит Філіпп, Неаполя і Тасоса Стефан, звертаючись до Блаженнійшого Митрополита Епіфанія сказав: «Сповідницька Церква України являє для всіх приклад надії та боротьби, є мостом між нашими країнами та народами. Немає окремо вас, і окремо нас, але всі ми свідчимо про нашу християнську єдність. Ваш візит і Ваша присутність стверджують це».

Завершилися урочистості відкриттям пам’ятного знаку на честь понтійського еллінізму, одним з символів якого є монастир Панагія Сумела.

Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня 2019 року відбулася церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.

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