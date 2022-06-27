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    Суспільство

    Трибунал над Гундяєвим: митрополит УПЦ МП Філарет сказав, чому не підтримав звернення

    Звернення про засудження патріарха Московського Кирила (на фото) не підписала більшість священнослужителів УПЦ МП, бо воно було лише красивим жестом - Трибунал над Гундяєвим: митрополит УПЦ МП Філарет сказав, чому не підтримав звернення
    Звернення про засудження патріарха Московського Кирила (на фото) не підписала більшість священнослужителів УПЦ МП, бо воно було лише красивим жестом
    фото з російських ЗМІ

    Ще ніколи Церква не засуджувала свого предстоятеля

    Митрополит Львівський і Галицький УПЦ МП Філарет заявив, що не підтримав звернення своїх колег щодо організації церковного трибуналу над патріархом Московським Кирилом, бо це звернення ніхто всерйоз не розглядатиме. Про це архієрей заявив у інтерв’ю «Главкому».

    За словами Філарета, лист підписали усього 400 священників, бо велика частина церковних діячів української філії Московської церкви розуміли – цю заяву ніхто не розглядатиме. «Якби вони (ініціатори акції – ред.) звернулися до нашого Архієрейського, чи Помісного Собору, то під ним були би тисячі підписів», – упевнений митрополит Львівський і Галицький.

    Цей лист, зазначив Філарет, був потрібен лише для того, аби «підняти дух священнослужителів і парафіян», тому він і залишився лише «красивим жестом, рекламою у Facebook, такою собі декларацією про засудження».

    За словами архієрея, за канонами варто було звертатися із проханням покарати Кирила не до пентархії (п’яти древніх патріархій – ред..), а до Вселенського патріарха. Втім, додав Філарет, в історії православної церкви ще не було випадків, коли церква засуджувала свого предстоятеля чи зверталася до Фанару (резиденція Вселенського патріархату – ред.) із проханням такого засудження. Тому наслідки подібного звернення священик не став прогнозувати.

    Але, запевнив митрополит Львівський і Галицький УПЦ МП, «однозначно нам потрібно було засудити ідею «Русского мира», і цим, скоріш за все, будуть займатися учасники інших Соборів.

    Нагадаємо, що звернення священнослужителів УПЦ МП, у якому йшлося про необхідність церковного трибуналу над Кирилом, з’явилося ще у квітні.

    Тоді ж ініціатор збору підписів під цим зверненням, священик Андрій (Пінчук), заявив, що суд Пентархії (до якого і апелюють ієреї УПЦ МП – ред.) 1666 року засудив патріарха Московського Никона, позбавивши його не тільки патріаршого престолу, а й єпископського сану.

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    Теги: росія РПЦ Російська православна церква в Україні Україна Вселенський патріарх Варфоломій
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    Трибунал над Гундяєвим: митрополит УПЦ МП Філарет сказав, чому не підтримав звернення