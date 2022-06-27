Трибунал над Гундяєвим: митрополит УПЦ МП Філарет сказав, чому не підтримав звернення

Звернення про засудження патріарха Московського Кирила (на фото) не підписала більшість священнослужителів УПЦ МП, бо воно було лише красивим жестом

Ще ніколи Церква не засуджувала свого предстоятеля

Митрополит Львівський і Галицький УПЦ МП Філарет заявив, що не підтримав звернення своїх колег щодо організації церковного трибуналу над патріархом Московським Кирилом, бо це звернення ніхто всерйоз не розглядатиме. Про це архієрей заявив у інтерв’ю «Главкому».

За словами Філарета, лист підписали усього 400 священників, бо велика частина церковних діячів української філії Московської церкви розуміли – цю заяву ніхто не розглядатиме. «Якби вони (ініціатори акції – ред.) звернулися до нашого Архієрейського, чи Помісного Собору, то під ним були би тисячі підписів», – упевнений митрополит Львівський і Галицький.

Цей лист, зазначив Філарет, був потрібен лише для того, аби «підняти дух священнослужителів і парафіян», тому він і залишився лише «красивим жестом, рекламою у Facebook, такою собі декларацією про засудження».

За словами архієрея, за канонами варто було звертатися із проханням покарати Кирила не до пентархії (п’яти древніх патріархій – ред..), а до Вселенського патріарха. Втім, додав Філарет, в історії православної церкви ще не було випадків, коли церква засуджувала свого предстоятеля чи зверталася до Фанару (резиденція Вселенського патріархату – ред.) із проханням такого засудження. Тому наслідки подібного звернення священик не став прогнозувати.

Але, запевнив митрополит Львівський і Галицький УПЦ МП, «однозначно нам потрібно було засудити ідею «Русского мира», і цим, скоріш за все, будуть займатися учасники інших Соборів.

Нагадаємо, що звернення священнослужителів УПЦ МП, у якому йшлося про необхідність церковного трибуналу над Кирилом, з’явилося ще у квітні.

Тоді ж ініціатор збору підписів під цим зверненням, священик Андрій (Пінчук), заявив, що суд Пентархії (до якого і апелюють ієреї УПЦ МП – ред.) 1666 року засудив патріарха Московського Никона, позбавивши його не тільки патріаршого престолу, а й єпископського сану.