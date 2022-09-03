Митрополит Епіфаній уперше як глава церкви прибув до Греції

Епіфаній зустрівся зі Вселенським Патріархом Варфоломієм та Афінським Архієпископом Ієронімом

Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній вперше, як глава церкви прибув до Греції. Про це Епіфаній повідомив у Твітері.

«Уперше як Предстоятель автокефальної Православної Церкви України прибув до Греції, щоби разом зі Вселенським Патріархом Варфоломієм та Афінським Архієпископом Ієронімом, ієрархами, духовенством та вірними трьох Православних Церков засвідчити нашу непохитну духовну єдність», – зазначив митрополит Епіфаній.

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Нагадаємо, раніше Епіфаній подарував богослужбову літературу парафії на Сумщині, яка перейшла до ПЦУ. Як повідомлялося, ПЦУ просить Вселенського патріарха позбавити Кирила престолу.

Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня 2019 року відбулася церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.