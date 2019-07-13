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    Політика

    Філатов про парі із Зеленським: Хотіли кіно? Отримуйте

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    Борис Філатов та Володимир Зеленський побилися об заклад у Дніпрі - Філатов про парі із Зеленським: Хотіли кіно? Отримуйте
    Борис Філатов та Володимир Зеленський побилися об заклад у Дніпрі

    Мер Дніпра розповів, що він «дуже азартна і, одночасно, медійна людина»

    Міський голова Дніпра Борис Філатов пояснив парі з президентом України Володимиром Зеленським про ремонт моста своєю азартністю. За словами Філатова, українці отримали кіно, якого хотіли.

    «Я дуже азартна і, одночасно, медійна людина. А ще ніколи не тримався за свою посаду... Хотіли кіно? Отримуйте», - написав він у Facebook.

    Філатов додав, що в разі перемоги Зеленський повинен приїхати в Дніпро на день міста і вони «вип'ють по чарці».

    При цьому він пояснив, що спочатку хотів попросити у Зеленського додаткове фінансування міського бюджету. Однак, за словами Філатова, він вирішив, що прохання про гроші буде «нахабством», враховуючи обіцянку Зеленського виділити на реконструкцію аеропорту Дніпра 3 млрд грн.

    «Взагалі-то я хотів попросити грошей для міста... Але з урахуванням того, що Володимир Зеленський сьогодні зрушив питання аеропорту з мертвої точки, то це було б нахабство», - заявив Філатов.

    Нагадаємо, Зеленський і Філатов 12 липня уклали парі, за умовами якого якщо тривалий ремонт Нового моста не закінчать до 14 вересня, мер Дніпра повинен буде піти у відставку.

    Як відомо, у п’ятницю Зеленський прибув із візитом на Дніпропетровщину. В аеропорту «Дніпро» президент ознайомився із планами місцевої влади щодо реконструкції летовища.

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