Філатов про парі із Зеленським: Хотіли кіно? Отримуйте



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Борис Філатов та Володимир Зеленський побилися об заклад у Дніпрі

Мер Дніпра розповів, що він «дуже азартна і, одночасно, медійна людина»

Міський голова Дніпра Борис Філатов пояснив парі з президентом України Володимиром Зеленським про ремонт моста своєю азартністю. За словами Філатова, українці отримали кіно, якого хотіли.

«Я дуже азартна і, одночасно, медійна людина. А ще ніколи не тримався за свою посаду... Хотіли кіно? Отримуйте», - написав він у Facebook.

Філатов додав, що в разі перемоги Зеленський повинен приїхати в Дніпро на день міста і вони «вип'ють по чарці».

При цьому він пояснив, що спочатку хотів попросити у Зеленського додаткове фінансування міського бюджету. Однак, за словами Філатова, він вирішив, що прохання про гроші буде «нахабством», враховуючи обіцянку Зеленського виділити на реконструкцію аеропорту Дніпра 3 млрд грн.

«Взагалі-то я хотів попросити грошей для міста... Але з урахуванням того, що Володимир Зеленський сьогодні зрушив питання аеропорту з мертвої точки, то це було б нахабство», - заявив Філатов.

Нагадаємо, Зеленський і Філатов 12 липня уклали парі, за умовами якого якщо тривалий ремонт Нового моста не закінчать до 14 вересня, мер Дніпра повинен буде піти у відставку.

Як відомо, у п’ятницю Зеленський прибув із візитом на Дніпропетровщину. В аеропорту «Дніпро» президент ознайомився із планами місцевої влади щодо реконструкції летовища.