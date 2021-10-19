Фінансові звіти подали лише 28 партій із 380 – «Чесно»

Україна – єдина країна у Європі, де партіям дозволили не звітувати, пояснюючи це боротьбою з наслідками пандемії Covid-19

Кількість партій, які подають фінансові звіти, системно зменшується ще з початку 2020 року

Парламентські політсили не відзвітували, куди витратили 1,5 млрд грн отриманих з держбюджету. Попри це, у проєкті бюджету 2022 на фінансування партій передбачили рекордні 886 мільйонів гривень. Звіти за останній квартал подали лише 28 партій, а це всього 7,4% від загальної кількості зареєстрованих у країні політсил.

Рух «Чесно» наголошує, що Україна – єдина країна у Європі, де партіям дозволили не звітувати, пояснюючи це боротьбою з наслідками пандемії Covid-19.

Кількість партій, які подають фінансові звіти, системно зменшується ще з початку 2020 року. Якщо звіти за перший квартал 2020 року подала 251 партія, то за перший квартал цього року – 75, а за другий квартал – лише 28, або 7,4% від загальної кількості зареєстрованих в Україні політсил (близько 380). Про це свідчить аналіз фахівців «Чечно» на основі інформації, оприлюдненої на сайті НАЗК та в електронному реєстрі звітності політичних партій.

Рух «Чесно»

Уже близько 1,5 року не подають звітності і більшість парламентських партій, які отримують державне фінансування. У 2020–2021 роках вони отримали з кишень платників податків майже мільярд гривень базового державного фінансування та ще майже пів мільярда компенсації за витрати на ведення виборчої кампанії. Через відсутність звітів неможливо з'ясувати, як партії розпоряджаються цими коштами.

Формально партії не порушують жодних законів, але ігнорують усі принципи прозорості та підзвітності.

30 березня 2020 року Верховна Рада підтримала пакет змін до законодавства, які покликані пом'якшити негативний вплив пандемії та карантину. Втім, якщо послаблення для бізнесу (сплата податків, подання звітності) були розраховані лише на кілька місяців, то політичні партії отримали можливість не подавати фінансової звітності аж до завершення «здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби».

«Серед інших європейських країн жодна не призупиняла вимогу до партій звітувати під час пандемії Covid-19. Небажання українських партій подавати фінансові звіти позбавляє громадян доступу до критично важливої інформації про те, як збирають і витрачають гроші ті, хто керує країною або прагне нею керувати», – коментує ситуацію Магнус Оуман, директор Регіонального представництва Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) у Європі, старший радник з питань політичного фінансування IFES.

Фактично півтора роки тому парламент на невизначений період зробив подання фінзвітності добровільною дією. Всі партії повинні будуть подати звіти після завершення карантину і «заходів», із ним пов'язаних. Зважаючи на динаміку захворюваності та вакцинації, без внесення змін до закону «Про політичні партії в Україні» навіть за найоптимістичнішого сценарію звітування відновлять не раніше, ніж через 6–12 місяців.

На початку 2021 року Верховна Рада зробила певні кроки у питанні відновлення звітування. Відповідний законопроєкт (№4611) схвалив профільний комітет, втім за вісім місяців його так і не винесли на голосування у сесійну залу.

«Всі обставини вказують на те, що парламент загалом і «Слуга народу» зокрема умисно «притримують» законопроєкт про відновлення звітування. І це при тому, що саме «слуги» ініціювали цей законопроєкт. Можливість безконтрольно розпоряджатися мільярдами з бюджету та безкінечно відтягувати публікацію інформації про приватних донорів народні депутати ставлять вище за одну з ключових реформ постмайданівських років», – говорить Ігор Фещенко, аналітик з партійних фінансів руху «Чесно».

Зволікання з відновлення звітування аналітики пов'язують із підвищенням ефективності роботи НАЗК. Наприкінці 2020 та на початку 2021 року за підсумками перевірки партійної звітності Нацагентство тричі приймало рішення про призупинення державного фінансування (партіям «Батьківщина», «Голос» та «Слуга народу»). Хоча всім трьом партіям фінансування поновили, ймовірно, вони відчувають, що подання нових звітів може призвести до тих же наслідків, особливо зважаючи на те, що ключові неподані звіти стосуються 3–4 кварталів минулого року. Саме у цей період партії залучали кошти на ведення кампаній під час місцевих виборів.

Згідно із дослідженням «Чесно» у 2020 році політичні партії отримали на свої рахунки щонайменше 2,1 мільярда гривень. Походження цих коштів залишатиметься невідомим аж до моменту відновлення звітування.