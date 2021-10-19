Битва за Херсонщину. Досьє на усіх кандидатів на «окрузі мера Колихаєва»

На Херсонщині більшість кандидатів у депутати, які балотуються в окрузі №184, не місцеві

Донька колишнього голови ОДА, проросійський мільйонер і забудовник з Ірпеня

В Україні в розпалі кампанія з проміжних виборів народних депутатів на двох мажоритарних округах. Вона розпочалася 1 вересня.

Про кандидатів, які висунулися на Черкащині в окрузі №197 «Главком» писав тут: Битва за Черкащину. Досьє на всіх кандидатів, що висунулися на «окрузі Скічка»

На Херсонщині вибори відбуваються в окрузі №184 з центром у Новій Каховці. Необхідність у цьому виникла через обрання народного депутата Ігоря Колихаєва міським головою Херсона. Як і в окрузі на Черкащині, так і на Херсонщині кампанія не обходиться без традиційної «чорної» технології – використання двійників. В окрузі №184 зареєстровано 16 кандидатів. Серед них два Геннадія Лагути, один із яких є ставлеником чинного херсонського мера Ігоря Колихаєва й одним з ключових претендентів на перемогу. Раніше був зареєстрований ще один Геннадій Лагута, але 12 жовтня ЦВК зняла його з реєстрації на прохання самого кандидата. Що цікаво, було зареєстровано на окрузі також і кандидата з прізвищем Колихаєв, але це не міський голова Херсона, а його двійник з ім’ям Юрій. Він, до речі, минулого року брав участь у виборах міського голови Херсона. Цього разу він припинив участь у виборчій кампанії. ЦВК 12 жовтня зняла його з реєстрації з тієї ж причини, що і самовисуванця Лагуту.

За словами місцевих експертів, основна боротьба розгорнеться між Геннадієм Лагутою з Партії Ігоря Колихаєва «Нам тут жити!» та чинним главою Херсонської облдержадміністрації, «слугою народу» Сергієм Козирем. До речі, буквально днями ЦВК зняла з реєстрації раніше зареєстрованого двійника очільника області. «Слуги» сподіваються, що вдасться «продавити» Окружну виборчу комісію, як це було на окрузі Василя Вірастюка», – каже Сергій Нікітенко, головний редактор херсонського видання «Мост». Він звертає увагу на те, що всього п’ятеро з-поміж 18 кандидатів реально працюють на цьому окрузі, всі інші – зальотні. Їхня участь у виборах пояснюється вимогою до політичних партій активно проводити свою діяльність, аби не мати проблеми з реєстрацією у Мін’юсті. Примітно, що цього разу пасивно в окрузі поводяться зазвичай рейтингові у цьому регіоні проросійські партії, зокрема «Опозиційна платформа – «За життя» («ОПЗЖ»). «Хотів балотуватися Єгор Устінов, перший заступник Херсонської облради (представник «ОПЗЖ), але потім вирішив відмовитися та не витрачати коштів. У нього за новим законодавством гарантоване перше місце у партії в окрузі на наступних виборах, то в них і братиме участь», – пояснює логіку дій Нікітенко. Замість Устінова від цієї партії балотується Дмитро Васильєв, місцевий підприємець, експомічник нардепа Івана Вінника.

«Главком» зібрав досьє на усіх кандидатів, які беруть участь на виборах у мажоритарному окрузі №184 на Херсонщині.

Одномандатний виборчий округ

№184 (Херсонська область, центр – м. Нова Каховка): Катерина Одарченко «Національна платформа»

Голова партії, політтехнолог, засновниця агенції з аналітичних досліджень «SIC Group Україна». Голова Інституту Демократії та розвитку «PolitA», членкиня партії «Національна платформа». Є донькою відомого політика Юрія Одарченка, колишнього голови Херсонської ОДА, народного депутата кількох скликань від «Батьківщини». В одному з інтерв’ю Одарченко зізналася, що аналітична агенція, засновницею якої вона є, працювала з Юлією Тимошенко та її консультантами – Олегом Меведєвим, Віктором Уколовим, Олександром Абдулліним. Запам’яталася тим, що у 2016 році Одарченко критикувала Україну за видачу Молдові бізнесмена В’ячеслава Платона, на якого полював Інтерпол через фінансові махінації. Причина – нібито наявність українського паспорта у бізнесмена. Час від часу з’являється в українських ЗМІ, де критикує чинну владу, зокрема «Велике будівництво».

Кандидатка задекларувала три квартири площею 71,6 кв. м, 141 кв. м і 80,7 кв. м, офісне приміщення 106 кв. м, твір мистецтва вартістю 8,9 млн грн. Окрім того, задекларовано три автомобілі Audi q7, Mercedes-Benz GLE 400, Mercedes-Benz E220 і 9,5 млн грн готівкою.

Андрій Помазан «Нові обличчя»

Депутат Ірпінської міської ради восьмого скликання від політичної партії «Нові обличчя», уродженець Києва, голова села Михайлівка-Рубежівка, що біля Ірпеня, член партії «Нові обличчя». Запам’ятався тим, що ініціював приєднання цього села до міста Ірпінь. При тому, що у селі 5 тис. мешканців, але в громадському обговоренні щодо його долі брали участь лише 78 осіб. Ірпінський «Інформаційний портал» писав у 2018 році, як скандальна сесія у Михайлівці-Рубежівці завершилася «проштовхуванням» об’єднання з Ірпенем.

Помазана місцеві мешканці й опозиційні до нього ЗМІ називають «адмінресурсом» лідера партії «Нові обличчя» Володимира Карплюка, скандально відомого багаторічного нині вже колишнього міського голови Ірпеня через масову забудову міста, яку критикують громадські активісти й опозиційні політики. Окрім того, ветерани АТО та їх родичі обвинувачують політика у невиконанні обіцянок. Мовляв, обіцяв Рубежівським атовцям видати по одній сотці під гаражі, а у підсумку вкрав землю та приватизував на підставну людину.

Ексмер Ірпеня Володимир Карплюк є близьким соратником Андрія Помазана

Помазан всіляко підтримував Карплюка на виборах до Верховної Ради у 2019 році в мажоритарному окрузі №95, але коли той програв їх представнику «Слуги народу», «перефарбувався» у «зелений» колір. Принаймні, після виборів Помазана можна було знайти на спільному фото з тодішнім головою Київської облдержадміністрації Михайлом Бно-Айріяном. Чиновник усіх людей на фото назвав «ключовими» для нього.

У 2019 році Андрій Помазан зблизився з партією «Слуга народу»

У декларації кандидат вказав, що зареєстрований фізичною особою-підприємцем. Між тим, за інформацією ресурсу YouControl, політик має причетність до кількох фірм. Зокрема, є керівником ТОВ «Фантор» у ТОВ «Волкір», а також власником ТОВ «Агровіта-Ір». Зазначено, що усі ці фірми займаються купівлею та продажем нерухомого майна, а також наданням в оренду й експлуатацію нерухомого майна.

Андрій Помазан задекларував чотири квартири у Києві, кілька житлових будинків, земельні ділянки, здебільшого в Миколаївській області загальною площею понад 20 га. Має у власності також кілька нежитлових споруд і дачу в Михайлівці-Рубежівці площею в 386,3 кв. м, три автомобілі: Lexus LX350, Toyota Tundra, човен Corsair 550 і причіп «Одисей». Кандидат задекларував 2,2 млн грн готівкою і 15 тис. грн на банківських рахунках.

Ігор Токовенко «Команда Левченка «Народовладдя»»

Керівник Дніпропетровської обласної організації партії «Команда Левченка «Народовладдя»», очільник Дніпровської первинної профспілки «Свобода праці», що створена на «Укрзалізниці».

Ще задовго до старту виборчої кампанії активно заявляв про себе на окрузі як майбутній кандидат у депутати. У липні за підтримки однопартійця та музиканта Сергія Василюка завітав на святкування 125-річчя села Ольгине, що у Каховському районі.

Кандидат задекларував квартиру площею 55,2 кв. м, 76 тис. грн готівкою і 7,5 тис. грн на банківських рахунках.

Олег Баркаренко «ВО «Свобода»»

Директор ТОВ «Дом Юг Сервіс», яке займається роздрібною торгівлею. З початку збройного конфлікту на Донбасі й окупації Криму Росією на волонтерських засадах допомагав херсонському Центру тимчасового перебування переміщених осіб. Колишній депутат Дніпровської райради Херсона від «Блоку Петра Порошенка», також був радником-консультантом міського голови Херсона Володимира Миколаєнка. Є членом партії «ВО «Свобода»».

Влітку цього року разом зі своєю фірмою став фігурантом гучного скандалу. Компанії «Базисторг» і «Дом Юг Сервіс», однією з яких керує Баркаренко, займаються забезпеченням шкіл і дитсадків Херсона харчуванням. Обидві фірми стали у травні та червні 2021 року фігурантами розслідування каналу «1+1» щодо постачання неякісних продуктів.

Херсонське видання NewTime писало про те, що станом на початок навчального року вищезгадані компанії не отримали «добро» від Держпродспоживслужби на продовження своєї роботи, що загрожувало зривом постачання харчових продуктів до навчальних закладів.

Кандидат задекларував житловий будинок на 173,6 кв. м, квартиру площею 41,6 кв. м, магазин 179,5 кв. м, склади площею 500 кв. м і подібну за розміром земельну ділянку. А також автомобіль Renault Trafic 2007 року випуску.

Володимир Бериславський Самовисуванець

Колишній голова Чаплинської районної ради. Брав участь у парламентських виборах у 2014 році, балотувався в окрузі №185 на Херсонщині, представляв проросійський «Опозиційний блок» на чолі з Юрієм Бойком. Посів лише п’яте місце. Безпартійний.

Перебуваючи на посаді голови райради, запам’ятався критикою української медицини. «Медицина в Україні в останні роки перетворилася на бідну Попелюшку зі злими батьками – президентом, урядом, Верховною Радою», – заявляв він у 2020 році, анонсуючи модернізацію районної поліклініки. У тому ж 2020 році під час виборів на посаду Чаплинського селищного голови Бериславський звернувся до поліції через те, що, окрім нього, у виборах брали участь ще двоє людей з прізвищем Бериславський. Нинішній кандидат у нардепи підозрював суперників у порушенні його права на обрання. Після цього, як стверджує Володимир Бериславський, йому почали надходити погрози, через що він знову викликав поліцію.

Кандидат задекларував житловий будинок площею 164,8 кв. м, квартири площею 77,4 кв. м і 73,9 кв. м, кілька земельних ділянок загальною площею 4,2 га, два гаражі та підвал, а також $140 тис. готівкою.

Ганна Живцова «Партія Антона Яценка»

Ганна Живцова очолює громадську організацію «Урбан42», одним із засновників якої є Юрій Головченко, керівник експертної групи з методології, аналізу та моніторингу політики Директорату креативних індустрій Міністерства культури та інформполітики. До початку російсько-української війни вона працювала старшим інспектором у зв’язках з громадськістю Херсонського міського управління УМВС. Зокрема, займалася адмініструванням сторінки «Міліція Херсонщини» у Facebook, ішлося в резюме Живцової, яке було розміщене на сайті work.ua у 2015 році, але потім видалене.

Живцова є членкинею «Партії Антона Яценка», яку очолює скандальний народний депутат багатьох скликань Антон Яценко і є його помічником-консультантом у парламенті. Як писали «Наші гроші», Яценко є фігурантом кількох кримінальних справ, обвинувачував учасника боїв за Донецький аеропорт у «вбивствах мирних жителів та мародерстві», голосував за диктаторські закони 16 січня 2014 року та 2012 року — за «Закон Ківалова-Колесніченка», що фактично надавав російській мові статус другої державної мови. ЗМІ неодноразово ловили його на «кнопкодавстві».

Ганна Живцова є донькою колишньої судді Каланчацького суду Олени Живцової, яку було звільнено у листопаді 2020 року. У 2018 р. НАБУ обвинувачувало її у хабарі в 5 тис. грн.

У 2020 році балотувалася до міськради Херсона як представниця «Блоку Володимира Сальдо», але депутатом не стала. Володимир Сальдо – народний депутат сьомого скликання від Партії регіонів, колишній міський голова Херсона, депутат Херсонської міськради восьмого скликання.

У 2017 році в Херсоні стала учасницею скандалу через захід, який організовувала громадська організація «Урбан42». Організація започаткувала платну школу «Я-політик», а представники Нацкорпусу всіляко перешкоджали її роботі. Школа мала працювати в офісі люстрованого голови УМBС Xepcoнщини, гeнepaл-мaйopа Baлepія Літвіна, який нині є депутатом облради від «Блоку Володимира Сальдо».

Серед лекторів був заявлений, зокрема, депутат Миколаївської обласної ради Максим Невєнчанний, відомий тим, що на своїй сторінці у Facebook цитував Володимира Путіна.

Це спричинило сутички з націоналістами. Сайт «Херсон-онлайн» винною у них назвав на той час в.о. керуючого справами виконкому Херсонської міської ради Катерину Гандзюк. Нібито це вона командувала молодиками із символікою «Національного корпусу», що намагалися зірвати зокрема виступ Максима Невєнчанного, пише сайт «Депутат».

Кандидатка задекларувала квартиру площею 36,7 кв. м. Ігор Йосипенко «Європейська солідарність»

Чинний депутат Херсонської обласної ради, виграв вибори у 2020 році. У 2015-му був обраний до Херсонської обласної ради сьомого скликання від партії «Блок Петра Порошенка» і у 2020 році депутатом восьмого скликання від «Європейської солідарності», член партії «Європейська солідарність», заступник директора у ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Злато Таврії», а також директор фермерського господарства «Йосипенко Ігор Васильович». Підприємець є дотичним ще до низки підприємств, зокрема є бенефіціаром «Китайсько-європейської аграрної групи», яка займається торгівлею тютюном, зерном і кормом для тварин.

У декларації кандидат вказав п’ять земельних ділянок загальною площею 54 га, два житлових будинки площею 244,5 кв. м і 74,6 кв. м, квартиру 151 кв. м та автомобіль Nissan Juke. Окрім того, задекларовано 54,4 тис. грн готівкою і 502,5 тис. грн на банківських рахунках.

Сергій Козир «Слуга народу»

Чинний голова Херсонської обласної державної адміністрації, працює на цій посаді з грудня 2020 року, коли прийшов на зміну Юрію Гусєву. Член партії «Слуга народу». У 2017 і 2018 роках був кандидатом на кілька експертних посад у Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України. З 2004 до 2015-го працював на одному із підрозділів «Шахтоуправління «Трудівське» державного підприємства «Донецька вугільна енергетична компанія». Козир є одним із фаворитів виборів у регіоні ще й тому, що у другому турі президентських виборів у 2019 року кандидат в президенти України Зеленський отримав 83% голосів.

Кандидат задекларував сім квартир, зокрема три в окупованому Донецьку, невеликий житловий будинок площею 44,2 кв. м і земельну ділянку розміром 5,7 сотки у Донецьку. Окрім того, задекларовано автомобіль Chevrolet Lacetti, $39 тис. готівкою і 2,5 тис. грн на банківських рахунках.

Геннадій Лагута Партія Ігоря Колихаєва «Нам тут жити!»

Геннадій Лагута має багату політичну біографію. У 2010 році був обраний депутатом Чапаєвської селищної ради від «Народної партії», яку очолював Володимир Литвин. У час балотування працював начальником охорони в ТОВ «Цукрове». Нині є депутатом Херсонської обласної ради, куди потрапив у 2020 році від Партії Ігоря Колихаєва «Нам тут жити!», є членом цієї партії. До того, як Ігор Колихаєв проміняв крісло народного депутата на мерське, Геннадій Лагута працював його помічником у парламенті. У 2015 році в розпал українсько-російської війни вперше балотувався до Верховної Ради, висунув свою кандидатуру у мажоритарному окрузі №53 від проросійського «Опозиційного блоку» Юрія Бойка. Але до парламенту не пройшов.

Лагута одним із засновників громадської організації «Центр соціальних та економічних досліджень «Південь», яка займається проведенням соціологічних досліджень. За даними YouControl, він був відповідачем у справі про «порушення порядку подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду, звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру» Партії Ігоря Колихаєва «Нам тут жити!». Херсонські експерти називають Лагуту одним з основних претендентів на перемогу. Під час агітаційного концерту, який відбувся 24 вересня у селі Нововоронцовка, громадська мережа «Опора» побачила ознаки підкупу виборців, адже відбувалася роздача електронної техніки та пакетів з іменем кандидата у народні депутати.

Кандидат у депутати задекларував квартиру площею 80,7 кв. м, земельну ділянку 10 соток, два автомобілі: Ford Focus і Ford Kuga, 250 тис. грн готівкою і 14,3 тис. грн на банківських рахунках.

Геннадій Лагута Самовисування

Двійник популярного в регіоні політика. Народився у Дніпропетровську, мешкає в Івано-Франківську, безробітний, безпартійний.

Кандидат задекларував 100 тис. грн готівкою та рахунок у Приватбанку.

Тетяна Лазарева Партія «Миколаївці»

У 2020 році Лазареву було обрано депутаткою Одеської райради від ОПЗЖ. Але на сайті Одеської райради її прізвище як чинної депутатки відсутнє. Безпартійна.

Відповідно до декларації, у 2019 році претендувала на посаду заступника начальника відділу матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових потреб Спеціалізованої прокуратури у воєнній та оборонній сфері Південного регіону. Мала досвід роботи на посаді начальника відділу банківських операцій Державного підприємства «Морський торговельний порт «Чорноморськ», звільнилася у 2017 році.

Кандидатка задекларувала квартиру в Одесі площею 118 кв. м, автомобілі Ford Fiesta і Jeep Patriot.

Сергій Матвійчук «Команда Симчишина»

Директор Хмельницького міського комунального підприємства «Хмельницькінфоцентр». Член партії імені міського голови міста Хмельницький Олександра Симчишина «Команда Симчишина». Причому сам мер є членом партії «ВО «Свобода», яка і фінансує партію імені міського голови Хмельницького.

Кандидат задекларував квартиру площею 64,8 кв. м, кілька земельних ділянок загальною площею 2,8 га.

Михайло Мельник «Партія місцевого самоврядування»

Виконувач обов’язків директора Херсонської філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів України». За інформацією YouControl, один із засновників ТОВ «Агропромсервіс Юг», яке займається оптовою торгівлею сільськогосподарськими машинами й устаткуванням. Член «Партії місцевого самоврядування», народився на Рівненщині, проживає у Херсоні.

Чоловік вдруге балотується до Верховної Ради. У 2019 році пробував свої сили в мажоритарному окрузі №185, але посів передостаннє місце з 12 кандидатів. Минулого року балотувався до Херсонської обласної ради, але не пройшов. Раніше двічі балотувався до Херсонської облради, а також у 2010 році до Рівненської облради, безуспішно.

Кандидат задекларував дві квартири 31,6 кв. м і 87,4 кв. м, кілька земельних ділянок загальною площею 22 сотки, автомобіль Kia Cerato.

Максим Негров Європейська партія України

Директор ТОВ «Таврійський парк», член Європейської партії України, лідером якої є Микола Катеринчук. На своїй сторінці у Facebook кандидат пояснив свій намір балотуватися в депутати бажанням нагадати політикам їх обіцянки. «Чому (балотуюся)? Та просто хочу допомогти політикам виконати їхні обіцянки – і про весну, коли саджати будуть», – написав у соцмережі Негров, який проживає у Херсоні. Каже, що і раніше отримував пропозиції піти в депутати, але займався важливішою справою – захищав Україну зі зброєю в руках.

Кандидат задекларував три квартири, 63,5 кв. м, 34,6 кв. м і 74,79 кв. м, а також кілька земельних ділянок загальною площею 207,5 соток. Також Негров має недобудований кафе-бар у Херсоні площею 170 кв. м і $5 тис. готівкою.

Олександр Пономарьов «Блок опозиційних сил»

Відомо лише, що кандидату 35 років, він народився та проживає у Херсоні, має середню освіту, безпартійний.

У декларації Пономарьов зазначив, що має відкритий рахунок в Ощадбанку, але про статки не повідомив.

Дмитро Васильєв «Озозиційна платформа – «За Життя»

Уродженець Москви, секретар Новокаховської міської ради. Засновник низки фірм, зокрема є фактичним керівником ТОВ «Укрросторгімпорт», яке займається оптовою торгівлею. З назви фірми випливає, що вона веде справи з Росією. Згідно з інформацією ресурсу YouControl, Васильєв має історичний зв’язок з «Військово-патріотичним клубом «Каховка». У мережі інтернет небагато інформації про діяльність цієї організації. Відомо, що вона бере участь у пошукових військово-меморіальних експедиціях, тобто шукає останки солдатів часів Другої світової війни.

У 2015 році балотувався до Херсонської облради 7 скликання від партії «Наш край», але депутатом не обрався. У 2014 році був довіреною особою народного депутата восьмого скликання Іванна Вінника з БПП, а потім «Євросолідарності», а у 2019 році був помічником кандидата в народні депутати Андрія Гринюка, який посів останнє місце з-поміж дев’яти мажоритарників на окрузі №184. Як пише KhersonOnline, до 2020 року Дмитро Васильєв у політичній діяльності в Новій Каховці публічної участі не брав. «Хіба що показував середній палець робітникам заводу будівельних матеріалів №1 Івана Вінника, які вимагали виплати борги по зарплаті та повернути їм трудові книжки», ідеться в статті KhersonOnline.

Дружина кандидата Людмила Васильєва також є політиком. Вона, як і її чоловік, була помічницею нардепа Івана Вінника. Політикиня була депутаткою Новокаховської міськради від «Сильної України» у 2010–2015 рр.., а також від партії «Наш край» у 2015–2020 роках. У 2020 році вона знову балотувалася до міськради, цього разу від «Батьківщини», але не пройшла.

Кандидат Васильєв задекларував кілька нежитлових приміщень площею приблизно 1,13 тис. кв. м, кілька квартир 70,9 кв. м і 80,7 кв. м, гараж 22 кв. м, кілька земельних ділянок загальною площею понад 23 сотки. Окрім того, задекларовано два автомобілі: Bomdbardier Speedster 200 і Volvo XC90, $571 тис., 590 тис. грн і €380 тис. готівкою.

Михайло Глуховський, «Главком»