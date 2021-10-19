Досьє на першого віцеспікера Олександра Корнієнка

У жодних спробах затьмарити головну «зірку» Зе-команди, на відміну від Разумкова, новий перший віцеспікер Олександр Корнієнко помічений не був

У президії Верховної Ради – нова людина

Верховна Рада остаточно завершила переформатування своєї президії. Почалося воно зі скандального звільнення першого номера списку «Слуги народу» Дмитра Разумкова з посади спікера. Тоді головне крісло парламенту посів Руслан Стефанчук, який до цього посідав посаду першого віце. Отож сьогодні була заповнена і ця вакансія.

Особливої інтриги щодо того, хто займе локацію праворуч зі спікером, не було. Зрозуміло було, що опозиції монобільшість впливову посаду не віддасть. Найочевиднішою з самого початку видавалася саме кандидатура голови партії «Слуга народу» Олександра Корнієнка (№ 7 в списку). До цього в парламенті він займав скромну посаду першого заступника голови фракції. В розмові з «Главкомом» на початку жовтня сам Корнієнко оцінював свої перспективи так: «Я людина команди та готовий підсилювати роботу команди, де вирішить команда та президент України. Парламент точно потребує реформ, а такий досвід в інших сферах у нас є».

У підсумку сьогодні «за» Олександра Корнієнка 256 депутатів.

Командний гравець

37-річний Корнієнко – киянин, здобув освіту в Національному технічному університеті України «КПІ» (магістр хімічної технології та інженерії) та навчався у Вісбаденській академії психотерапії в Німеччині. Працював у молодіжній журналістиці, концертним директором відомого свого часу гурту «Крихітка Цахес», виконавчим продюсером об’єднання «Остання барикада», очолював різні молодіжні проєкти. Тривало це до моменту, поки Корнієнко не знайшов своє справжнє покликання – бізнес-тренерство. В його портфоліо робота з такими компаніями як TEZ Tour, Arcelor Mittal Криворіжсталь, Ukrsibbank BNP Paribas та іншими. «За 11 років кар’єри провів тисячі тренінгів та виступів в Україні та світі. Побудував успішний бізнес у сфері навчання та розвитку команд», – так скупо представляє свого голову сайт «слуг народу».

Відомо, що з політикою Корнієнко стикався ще з часів Помаранчевої революції, після участі в якій займався політконсалтингом, зокрема, у 2015 році працював у штабі кандидата від «Самопомочі» Олександра Сєнкевича, який тоді сенсаційно виграв вибори мера Миколаєва. Тобто організаційні здібності Корнієнка, враховуючи його попередню біографію до «Слуг народу», сумнівів не викликають.

Але одна справа – займатися організацією молодіжних таборів та фестивалів, а зовсім інша – керувати монобільшістю. Враховуючи, що поки гучних претензій до роботи Корнієнка від партійців не чути, його фігура як головного «слуги» більш-менш всіх влаштовує. При цьому прізвище «найголовнішого слуги», що сидить на Банковій, всі чудово знають, а Корнієнко, на відміну від того ж Разумкова, у жодних спробах затьмарити головну «зірку» Зе-команди помічений не був. Типовий командний гравець, мати якого у президії поруч зі Стефанчуком Банковій буде дуже комфортно.

Знайомство з «Кварталом»

На відміну від деяких соратників президента Корнієнко з ним не «з першого класу разом». У команді Зеленського свого часу, як і багато інших нинішніх представників влади, Корнієнко з’явився під час президентської кампанії. «Я прийшов до «кварталівців» восени 2018 року як спеціаліст із передвиборчих кампаній. Нас познайомили спільні знайомі, – згадує Корнієнко в розмові з «Главкомом». – Займався волонтерським проєктом, де було 500+ тисяч волонтерів, зокрема 15 тисяч спостерігачів на дільницях». Також він займався організацією гучних дебатів Зеленського та Порошенка на стадіоні перед другим туром. Після феноменального успіху Зеленського на президентських виборах Корнієнко очолив передвиборчий штаб «Слуги народу». І, до речі, скаржився на колишніх волонтерів, які масово почали створювати клони «слуг народу».

Олександр Корнієнко «рулив» передвиборчим штабом «Слуги народу» (Фото: «Главком»)

Проте це не завадило отримати безпрецедентний результат – першу в історії українського парламентаризму монобільшість. Такого не очікував ніхто, враховуючи самих переможців. Корнієнко був у шорт-листі кандидатів на голову фракції, але її несподівано очолив Давид Арахамія, а Корнієнко став його першим заступником та очолив партію. «Слуга народу» досі займається самоідентифікацією: голова партії вимагав, щоб вона стала «сексі», а анонсовану раніше ідеологію лібертаріанства з часом змінив «радикальний центризм». В останньому інтерв’ю «Главкому» Корнієнко заговорив про «Патріотизм 2.0» – апдейт патріотизму для нового покоління. Можливо, далі з’являться ще якісь оригінальні ідеї.

На питання, чи буде у нього вистачати часу на партію у зв’язку з додатковим навантаженням, Корнієнко відповідає лаконічно: «Буде, але доведеться непросто».

На відміну від багатьох інших попутників Володимира Зеленського Олександр Корнієнко досі «в обоймі» (Фото: пресслужба президента)

Скандали та конфузи

Корнієнко малоемоційний на публіці – навчання в академії психотерапії дається взнаки. Тож не дивно, що найгучніший скандал за участі політика відбувся тоді, коли він вважав, що його ніхто не чує. Під час місцевих виборів у червні 2020 року, перебуваючи разом з Арахамією в Миколаєві на презентації партійного штабу, Корнієнко, не підозрюючи, що мікрофони ввімкнені, в некоректній формі висловив своє захоплення колегою-депутаткою Іриною Аллахвердієвою. Зауваживши, що у жінки забагато «тюнінгу», він назвав її «робочою бабою» та порівняв з «корабельною сосною».

Після того, як ці записи потрапили в мережу, Корнієнко заявив, що запис був змонтований, фрази вирвані з контексту і взагалі йшлося не про Аллахвердієву, а про іншу жінку – можливого кандидата в мери Миколаєва Тетяну Домбровську. Але все одно вибачився за свої фривольні та сексистські слова, що могли образити жінок.

Мініскандал навколо Корнієнко стався і у 2019 році. Його вимагали звільнити з Комісії з питань державної служби, звинувачуючи в просуванні кандидатки Юлії Сінькевич на посаду голови Держкіно.

Статки першого віцеспікера

Згідно з оприлюдненою електронною декларацією за 2020 рік, дохід сім'ї парламентаря становив понад 1,2 млн грн. Зокрема, на своєму основному місці роботи у Верховній Раді Корнієнко заробив 510 тис. 426 грн, а його дружина Ольга Корнієнко – 706 тис. грн від підприємницької діяльності та 21 тис. 153 грн – в університеті економіки і права «Крок».

На банківських рахунках головний «слуга» задекларував 104,9 тис. грн і $150, а його дружина – 654,4 тис. грн. Готівкою Олександр Корнієнко тримає $50 тис. та 500 тис. грн.

У власності Корнієнка та його дружини – квартира в Києві площею 113 кв. м і вартістю 4,4 млн грн, квартира в Черкасах площею 85 кв. м вартістю 200 тис. грн. Окрім цього, родина депутата володіє ділянкою на 1300 кв. м і будинком в с. Буда-Бабинецька Бородянського району Київської області. Корнієнко задекларував автомобіль Citroen C5 Aircross HDi 180 2019 року випуску вартістю у 950 тис. грн та 50% авторських прав на пісні групи «2Саша». У цій групі Корнієнко співає та грає на гітарі.

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Павло Вуєць, «Главком»

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