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Фотомить із Джонсоном принесла «слузі» Камельчуку проблеми

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Фотомить із Джонсоном принесла «слузі» Камельчуку проблеми
Нардеп Камельчук із колишнім прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном на форумі в Давосі
фото з Facebook Камельчука

Політик із провладної «Слуги народу» проігнорував судове засідання і обрав економічний форум у швейцарському Давосі

Вищий антикорупційний суд стягнув із народного депутата від партії «Слуга народу» Юрія Камельчука 2684 грн за невиконання обов’язку прибути в судове засідання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відомості судового реєстру.

Річ у тім, що на початку січня 2023 року до суду надійшов обвинувальний акт щодо обранця за умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до електронної декларації (частина 1 статті 366-2 Кримінального кодексу). Підготовче засідання у справі було призначено на 16 січня.

Однак 12 січня захисник Камельчука надіслав на електронну пошту суду клопотання, в якому повідомив: його клієнт не зможе взяти участь у засіданні, бо їде на Всесвітній економічний форум. Захід відбувся у швейцарському Давосі протягом 16-19 січня 2023 року.

Вже під час засідання прокурор заявив клопотання про накладення на обвинуваченого грошового стягнення, оскільки той не прибув до суду. Феміда не поспішала з винесення рішення і надала стороні захисту час (до 20 січня) документально підтвердити офіційний візит Кальмечука за кордон.

20 січня, коли слухалася справа, обвинувачений нардеп змову не прийшов до суду. Його захисник повідомив, що Верховна Рада не оформлювала відрядження Юрію Камельчуку на форум у Давосі. При цьому надав лист Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ GmbH, в якому йшлося про запрошення нардепа на Всесвітній економічний форум.

У свою чергу прокурор наполягав, що політик не скористався сучасними технологіями, зокрема, відеоконференцією, і тим самим без поважних причин пропустив засідання.

Водночас антикорупційний суд не взяв до уваги аргументи сторони захисту, що відсутність офіційного відрядження з місця роботи обвинуваченого не свідчить про приватний характер цієї поїздки. При цьому запрошення не містило посилання на те, що Юрій Камельчук запрошений для участі саме від України як народний депутат або інша офіційна особа для участі в основних заходах.

Також суд наголосив, що ділові зустрічі форуму у Давосі починалися 17 січня. Тобто за день до дати судового засідання. Феміда додала, що готова була піти на те, щоб нардеп включився у засідання за допомогою власних технічних засобів. Натомість із його боку не надійшло таких клопотань.

Отже, суд визнав неприбуття Камельчука без поважних причин і наклав на нього грошове стягнення.

Додамо, що 19 січня на своїй сторінці у Facebook Юрій Камельчук виклав світлину з колишнім прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. У геолокації обранця було зазначено місто Давос (Швейцарія).

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скріншот допису Юрія Камельчука

Як повідомляв «Главком», у грудні 2022 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народному депутату від «Слуги народу» Юрію Камельчуку. Справа стосується неправдивого декларування орендованої квартири в Києві та непогашеного кредитного зобов'язання перед банком на суму понад $48 тис.

Слідство встановило, що нардеп був зобов'язаний, але не вніс до електронної декларації особи за 2020 рік відомості про квартиру на Печерську в Києві, яку орендував протягом двох років – з жовтня 2019 по жовтень 2021 років. Вартість квартири становить понад 3,6 млн грн.

Санкція статті, за якою судять політика, передбачає покарання у вигляді штрафу від 51 тис. грн до 68 тис. грн або громадські роботи від 150 до 240 годин або обмеження волі до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

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Теги: Антикорупційний суд партія Слуга народу Борис Джонсон форум в давосі

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