«Слуга народу» Камельчук отримав підозру

Нардеп не вніс до електронної декларації за 2020 рік відомості про квартиру на Печерську в Києві

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народному депутату від «Слуги народу» Юрію Камельчуку.

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Справа стосується неправдивого декларування орендованої квартири в Києві та непогашеного кредитного зобов'язання перед банком. Про це повідомили пресслужби відомств 27 грудня. У повідомленнях не вказується прізвище депутата. Але, за інформацією журналіста Олега Новікова, ідеться про Камельчука.

Слідство встановило, що нардеп був зобов'язаний, але не вніс до електронної декларації особи за 2020 рік відомості про квартиру на Печерську в Києві, яку орендував протягом двох років – з жовтня 2019 по жовтень 2021 років. Вартість квартири становить понад 3,6 млн грн.

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«Сам нардеп у своїх поясненнях стверджував, що квартирою не користувався постійно або сукупно протягом 183 днів та більше», – написав Новіков.

Крім того, нардеп не зазначив дані про непогашений кредит перед банком на суму понад $48 864.

Розслідування цих фактів розпочали на підставі висновку НАЗК.

Нагадаємо, раніше Юрій Камельчук поскандалив із блогерами програми «Зупини лося» через порушення правил парковки під Верховною Радою.

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Також він влаштував скандал у кулуарах з’їзду партії через неправильний бейджик. Пізніше він повідомив, що непорозуміння вичерпане.