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ФСБ полює на членів українського підпілля – Центр нацспротиву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ФСБ полює на членів українського підпілля – Центр нацспротиву
До груп входять співробітники департаменту контррозвідки ФСБ та ще представники різноманітних служб»
фото: ghall.com.ua

Завданням груп є виявлення членів українського підпілля та цілей для завдання ракетних ударів

Російська спецслужба (ФСБ) створила спеціальні групи з пошуку членів українського підпілля. Про це повідомляє «Центр національного спротиву».

«Росіяни, навіть попри посилення репресій, не можуть взяти під контроль тимчасово окуповані території. Відтак, російські спецслужби почали полювання на партизанів. Для цього на ТОТ створили так звані тимчасові оперативні групи (ТОГ, рос ВОГ) для їх пошуку. До груп входять співробітники департаменту контррозвідки ФСБ та ще представники різноманітних служб», – зазначається у повідомленні.

За даними Центру, раніше такі групи росіяни вже створювали у Сирії. Задачею груп, крім виявлення членів українського підпілля є контроль за інтернет-трафіком та виявлення цілей для завдання ракетних ударів.

Місцевих мешканців закликають зберігати пильність й не наражати себе зайвий раз на небезпеку. «Пам’ятайте, що опором окупації займаються люди з відповідною військовою підготовкою. Водночас найвища цінність людей на ТОТ є життя», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, триває 269-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки, Зеленопілля, Кліщіївки, Первомайського, Водяного та Новомихайлівки Донецької області.

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Теги: війна ФСБ росіяни інтернет

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