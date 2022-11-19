Росія влаштувала провокацію у зоні навчань НАТО
НАТО заявляє, що належним чином реагуватиме на втручання у свою законну діяльність
Два російські винищувачі здійснили небезпечний та непрофесійний обліт кораблів НАТО під час звичайних операцій у Балтійському морі. Про це Альянс заявив у п'ятницю, повідомляє «Голос Америки».
Військово-морське командування НАТО заявило, що в четвер вранці літаки пролетіли над кораблями на висоті 91 метр і на відстані 73 метри після того, як російські пілоти не відповіли на повідомлення натовських військових.
«НАТО вважало взаємодію небезпечною та непрофесійною, оскільки вона проводилася в небезпечній зоні, яка була залучена для навчань ППО, а також через висоту та близькість літаків. Взаємодія збільшила ризик прорахунків, помилок та нещасних випадків», – йдеться у заяві.
Також зазначається, що сили НАТО діяли відповідально відповідно до чинних правил.
«НАТО належним чином реагуватиме на будь-яке втручання у свою законну діяльність у цьому районі, яке ставить під загрозу безпеку наші літаки, кораблі або їхні екіпажі. НАТО не прагне конфронтації і не становить загрози», – йдеться в повідомленні.
Інцидент стався на тлі загострення напруженості між НАТО та Росією через вторгнення РФ до України.
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