Арестович показав, що росіяни пишуть про нього на стінах
Нецензурний напис про радника Банкової потрапив у кадр німецьким журналістам
Німецький телеканал Welt зняв репортаж про звільнений від окупантів Херсон. Журналіст Ібрагім Набер оглянув також розташування окупантів у Чорнобаївці. Стіну будівлі, в якій мешкали рашисти, прикрашали нецензурні написи про президента України Володимира Зеленського та радника Офісу президента Олексія Арестовича.
Кадр із репортажу в своєму Telegram-каналі оприлюднив Олексій Арестович.
Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович зробив невтішний прогноз для росіян на полі бою. Він заявив, що російське командування досі не навчилося воювати, а «хребет» Росії зламається вже через кілька місяців.
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