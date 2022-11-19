Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Арестович показав, що росіяни пишуть про нього на стінах

Надія Карбунар
glavcom.ua
Арестович показав, що росіяни пишуть про нього на стінах
Росіяни обрали прізвисько для Арестовича
фото: скріншот із відео

Нецензурний напис про радника Банкової потрапив у кадр німецьким журналістам

Німецький телеканал Welt зняв репортаж про звільнений від окупантів Херсон. Журналіст Ібрагім Набер оглянув також розташування окупантів у Чорнобаївці. Стіну будівлі, в якій мешкали рашисти, прикрашали нецензурні написи про президента України Володимира Зеленського та радника Офісу президента Олексія Арестовича.

Кадр із репортажу в своєму Telegram-каналі оприлюднив Олексій Арестович.

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович зробив невтішний прогноз для росіян на полі бою. Він заявив, що російське командування досі не навчилося воювати, а «хребет» Росії зламається вже через кілька місяців.

 

Теги: відео журналіст радник рашисти росіяни Херсон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Захід не припинить постачання зброї в Україну
Арестович розповів, що Росія зробить з Україною без постачання західної зброї
Вчора, 03:17
Росія підключила війська, що були виведені з-під Херсона
Рашисти пішли в атаку у Запорізькій області – Арестович
17 листопада, 02:56
Ніхто не хоче повторювати помилки початку війни
Україна підірвала деякі мости на кордоні з Білоруссю – Арестович
17 листопада, 06:53

Події в Україні

Литва зібрала гроші вже на другий морський дрон для України
Литва зібрала гроші вже на другий морський дрон для України
Арестович показав, що росіяни пишуть про нього на стінах
Арестович показав, що росіяни пишуть про нього на стінах
Окупанти били з танків по житлових будинках Донеччини: є загиблі (фото)
Окупанти били з танків по житлових будинках Донеччини: є загиблі (фото)
«Не здаємось». Зеленський показав зворушливі фото боротьби українців
«Не здаємось». Зеленський показав зворушливі фото боротьби українців
Ракетна атака на Запоріжжя: стало відомо про жертви
Ракетна атака на Запоріжжя: стало відомо про жертви
Поліція виявила в Херсоні тіло чоловіка зі зв’язаними руками і простреленою головою
Поліція виявила в Херсоні тіло чоловіка зі зв’язаними руками і простреленою головою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
344K
Білий дім назвав «найкращий варіант» завершення війни в Україні
71K
Посол в Індонезії: Прем’єр Канади назвав слова Лаврова дурнею. Це було прекрасно
57K
Ердоган провів переговори з Путіним: перші деталі
53K
Відключення світла: які обмеження діятимуть у суботу
51K
Прем’єр-міністр Польщі розповів, що може втягнути його країну у війну з РФ
40K
Український дипломат припустив, чи можуть Китай та США домовитися за спиною Путіна

Новини

Понад пів тисячі поранених і вбитих: в окупантів серйозні втрати на двох напрямках
Сьогодні, 07:06
Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:00
Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20
17 листопада, 20:08
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
17 листопада, 07:03
Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
15 листопада, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
14 листопада, 15:55

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту