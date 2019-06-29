Геращенко пояснила, чому Путін звільнив полонених українців саме зараз



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Ірина Геращенко

На думку Геращенко, героїв використовують у кремлівських ігрищах

Окупанти повинні негайно звільнити всіх українців, які незаконно утримуються в Донецьку і Луганську

Про це на своїй сторінці у Facebook написала перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

«Добре, коли українців відпускають з тюрем в окупації, я завжди радію за родини звільнених. Й було б правильно, щоб окупанти також негайно звільнили тих, хто більше чотирьох років незаконно утримується в Донецьку і Луганську, й наших військових - героїв, й журналіста, й жінок. Їх прізвища добре відомі і Москві, де приймаються рішення, й кремлівським маріонеткам з ОРДЛО, й всім іншим», - наголосила Геращенко.

На думку Геращенко, героїв використовують у кремлівських ігрищах.

«В рамках Мінської групи ми сотні разів включали ці прізвища в списки й боляче, що героїв і досі тримають, використовуючи в своїх кремлівських ігрищах. Рік тому, коли раз за разом, з тижня в тиждень, в рамках офіційної переговорної Мінської групи і ТКГ нам відмовляли в звільненнях і блокували всі наші ініціативи, я зробила прогноз - Путін і його маріонетки віддадуть когось перед виборами, президентськими чи парламентськими, й це буде певна частина виборчої кампанії певних політичних сил. Хоч, можливо, зараз це й частина зустрічі американського і російського президентів на G20, де потрібен був бодай якийсь прогрес по Україні», - написала вона.

Як повідомлялось, четверо українських полонених, яких утримували бойовики на окупованому Донбасі, прибули з Мінську до Києва - через який їх перевозили - до України: це Яків Веремейчик, Міхєєв Едуард, Максим Горяїнов і Дмитро Великий.

Додамо, що Дмитро Великий був узятий в полон 11 вересня 2016 року і засуджений «судом» бойовиків до 15 років позбавлення волі за звинуваченням у тероризмі. Яків Веремейчик потрапив у полон 25 травня 2018 року, бойовики порушили проти нього низку кримінальних справ. Едуарда Міхєєва взяли в полон 16 жовтня 2017 року, засудили нібито за держзраду і засудили до 12 років позбавлення волі.

За даними української поліції, у червні 2016 року Великий самовільно покинув лави ЗСУ.

Згодом дружина полоненого розказала, кого насправді звільнив Медведчук з російського полону.